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Neuveriteľný prípad: Rodina našla dieťa v bazéne, arogantný lekár ho vyhlásil za mŕtve! Zázrak v márnici

Vincent Lorenzo Fiordilino
Vincent Lorenzo Fiordilino (Zdroj: gofundme.com/Yaleen Perez)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Nahrávky z tiesňovej linky zachytávajú zúfalý boj rodiny o záchranu 18-mesačného chlapca, ktorého našli bez známok života v domácom bazéne. Prípad z americkej Arizony sa neskôr zmenil na mimoriadne nezvyčajnú udalosť, ktorú teraz sprevádza aj policajné vyšetrovanie.

Rodina volala na tiesňovú linku v panike

Dramatický prípad sa odohral ešte 9. februára 2025 počas Super Bowlu v meste Gilbert v Arizone. Ako informoval New York Post, rodina našla 18-mesačného Vincenta Lorenza Fiordilina v bazéne pri dome a v priebehu niekoľkých okamihov volala na tiesňovú linku 911.

Na zverejnených nahrávkach, ktoré má denník k dispozícii, počuť vystrašených príbuzných, ktorí sa pokúšali zistiť, či dieťa dýcha. Operátori im medzitým dávali pokyny, ako majú chlapcovi poskytovať prvú pomoc a vykonávať stláčanie hrudníka.

Podľa policajných záznamov mala voda v bazéne v čase incidentu asi 14 stupňov Celzia.

Dieťa previezli do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtve

Chlapca po príchode záchranárov previezli do zdravotníckeho zariadenia Mercy Gilbert Medical Center. Podľa dokumentov, na ktoré sa odvoláva New York Post, si policajti ešte pred rozhodnutím lekára všimli známky života. Jeden z policajtov mal zároveň počuť zdravotnú sestru hovoriť, že dieťa má pulz.

Lekár však Vincenta napriek tomu vyhlásil za mŕtveho. V policajnej správe sa uvádza, že arogantný lekár odmietol pochybnosti prítomného policajta a trval na svojom rozhodnutí.

„Ja som lekár, mám medicínske vzdelanie a chodil som na lekársku fakultu z nejakého dôvodu. Nechajte ma robiť moju prácu,“ mal podľa policajnej správy odvetiť lekár policajtovi, ktorý upozorňoval, že dieťa môže stále vykazovať známky života.

V márnici prišiel šokujúci zvrat

O niekoľko hodín neskôr prišiel do nemocnice súdny lekár, ktorý mal telo dieťaťa prevziať z márnice. Pri kontrole však zistil slabý tep.

Vincenta následne okamžite letecky previezli do Phoenix Children’s Hospital, kde lekári začali bojovať o jeho život.

Rodina neskôr na stránke GoFundMe uviedla, že prvotná prognóza bola mimoriadne vážna. Chlapcovi zlyhávali orgány a lekári sa obávali poškodenia mozgu.

Lekári ho označili za „zázračné dieťa“

Neskoršie vyšetrenie magnetickou rezonanciou však prinieslo rodine nádej. Podľa príbuzných sa ukázalo, že Vincent nemá rozsiahle poškodenie mozgu, ale len menšie pomliaždenie, ktoré by jeho vyvíjajúci sa mozog mohol časom kompenzovať.

Rodina uviedla, že chlapec bude potrebovať dlhú liečbu, rehabilitácie, sledovanie lekárov a podporu pri zotavovaní vnútorných orgánov. Zdravotníci ho podľa príbuzných začali označovať za „zázračné dieťa“.

Rodičia čelia vyšetrovaniu

Prípad však má aj právnu rovinu. Polícia podľa New York Post odporučila obvinenie oboch rodičov po tom, čo toxikologická správa u nich ukázala pozitívny test na THC.

Policajti, ktorí prišli na miesto, v záznamoch uviedli, že z garáže domu cítili silný zápach marihuany. Vyšetrovatelia tvrdia, že užívanie drogy mohlo prispieť k nebezpečnej situácii, ktorá umožnila, aby sa dieťa dostalo do bazéna.

Polícia v Gilberte odporučila prokuratúre okresu Maricopa jedno trestné obvinenie zo zneužívania alebo zanedbania dieťaťa voči matke aj otcovi. Prokuratúra potvrdila, že návrh dostala 3. júna a prípad posudzuje. Rozhodnutie o prípadnom obvinení zatiaľ nepadlo.

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