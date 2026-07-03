Eva Cifrová nafotila šteklivé zábery: Fúúú... veď je na nich úplne nahá!

BRATISLAVA - Slovenská modelka Eva Cifrová opäť dokázala, že patrí medzi ženy, ktoré sa pred objektívom cítia ako doma. Na pieskových dunách zapózovala v odvážnom fotení, pri ktorom nechala fantázii len minimum priestoru.
Na záberoch pózuje v ľahučkých, splývavých šatách, ktoré vietor dramaticky rozfukuje. Na prvý pohľad pôsobí, akoby bola úplne nahá, pričom intímne partie zakrýva len rafinovaná póza či jemná látka. Výsledok? Mimoriadne zmyselná séria fotografií, ktorá okamžite púta pozornosť.
O to viac prekvapí, že od narodenia jej druhého dieťaťa ubehol len približne rok. Dvojnásobná mama je vo výbornej forme a na nových záberoch predviedla postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj o generáciu mladšie ženy.
Eva tak opäť ukázala, že materstvo a ženskosť idú ruka v ruke. Pred objektívom pôsobí sebavedomo, elegantne a zároveň mimoriadne zvodne. Rozpálené pieskové duny, vietor vo vlasoch a odvážne pózy vytvorili atmosféru, ktorá pripomína luxusný módny editoriál. Niet divu, že pod fotografiami sa okamžite začali kopiť nadšené reakcie.