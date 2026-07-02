Roky bol ukrytý: Keď sa k nemu vedci konečne dostali, čakalo ich prekvapenie

TCHAJ-PEJ - Vysoko v hmle zahalených horách Taiwanu sa po rokoch pátrania podarilo vedcom nájsť najvyšší strom ostrova. Obrovský ihličnan druhu taiwania kryptomerioides, pomenovaný Nebeský meč rieky Ta-an, dosahuje výšku 84,1 metra a podľa odhadov môže byť starý až 1000 rokov. Strom tak prevyšuje budovu s 20 poschodiami a patrí medzi najväčšie známe živé organizmy svojho druhu na svete, napísal server denníka The Guardian. Odvoláva sa na štúdiu zverejnenú v odbornom časopise Frontiers in Forests and Global Change.
Náročná expedícia
K objavu viedla kombinácia satelitného mapovania, laserového snímkovania krajiny a následných náročných výprav do ťažko prístupného terénu. Vedci museli k jednotlivým stromom často putovať niekoľko dní pešo, brodiť sa riekami a pohybovať sa po strmých svahoch. "Každý meter výšky znamená inú teplotu, vietor aj svetlo. Každá časť stromu je vlastne iný svet," popísala výskumníčka Rebecca Hsuová z Taiwanského lesníckeho výskumného inštitútu.
Samotné meranie sa vykonávalo tradičnou metódou. Tím vystrelil pomocou vzduchového zariadenia tenkú šnúru do korún stromov, ktorú následne nahradil horolezeckým lanom. Vedci potom vystúpili až do desiatok metrov nad zemou, aby strom zmerali priamo. "Najvyššia časť je prekvapivo jemná a úzka, ale stále živá a rastúca," popísal prieskum fotograf a prírodovedec Steven Pearce, ktorý sa na expedícii zúčastnil. "Dostať sa tam znamená niekoľko dní cesty a lezenie v podmienkach, kde sa človek cíti úplne malý."
Vzácny ekosystém
Podľa odborníkov nie sú tieto obrovské stromy len prírodnou raritou. Ich koruny fungujú ako zložité ekosystémy, v ktorých žijú desiatky druhov rastlín i živočíchov – od lišajníkov cez orchidey až po drobné cicavce a vtáky. "V jedinej takej korune môžete mať celé generácie života," uviedol jeden z výskumníkov. Zároveň ale platí, že práve tieto prastaré organizmy sú mimoriadne zraniteľné. Silnejšie búrky, sucho a zmeny klímy spôsobujú podľa vedcov ich úbytok. Na Taiwane za posledných desať rokov uhynulo približne štyri až päť percent najvyšších stromov.
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"V okolí je mnoho padlých stromov. Tie, ktoré prežili, sú v podstate šťastní výhercovia," povedala Hsuová. "Chcela by som, aby ľudia videli tieto stromy a uvedomili si, aké je vzácne ich mať." Vedci teraz dúfajú, že ďalší výskum pomôže lepšie pochopiť, prečo práve niektoré stromy dokážu dorásť do takých extrémnych rozmerov – a ako ich v meniacej sa klíme ochrániť.