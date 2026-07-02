Záhada Zelených topánok je po 30 rokoch vyriešená! Telo na Mount Evereste konečne identifikovali

NAÍ DILLÍ - Viac než tri desaťročia patril medzi najznámejšie symboly Mount Everestu. Zamrznuté telo horolezca prezývaného „Zelené topánky“ slúžilo výstupovým expedíciám ako orientačný bod v nebezpečnej zóne smrti. Vďaka analýze DNA sa teraz definitívne podarilo potvrdiť jeho totožnosť.
Zamrznuté telo poznali celé generácie horolezcov
Vo výške približne 8 500 metrov nad morom, neďaleko vrcholu Mount Everestu, sa dlhé roky nachádzalo telo neznámeho horolezca. Keďže mal na nohách výrazné zelené lezecké topánky, medzi horolezcami sa udomácnila prezývka „Green Boots“ – Zelené topánky.
Jeho ostatky ležali v malej skalnej dutine približne 350 metrov pod vrcholom a pre mnohé expedície predstavovali orientačný bod potvrdzujúci, že cieľ výstupu je už na dosah.
Rozhodujúce boli testy DNA
Dlhé roky sa predpokladalo, že telo patrí indickému horolezcovi Tsewangovi Paljorovi. Nové skúmanie však prinieslo iný výsledok.
Ako informoval denník Kronen Zeitung, moderné metódy identifikácie vrátane analýzy DNA potvrdili, že zamrznuté telo patrí Dorjemu Morupovi. Skúsený indický horolezec mal v čase tragédie 47 rokov.
Tragédia počas výstupu na severnej strane
Morup bol členom expedície Indicko-tibetskej pohraničnej polície (ITBP), ktorá sa v roku 1996 pokúšala ako prvá indická skupina vystúpiť na Mount Everest zo severnej strany.
Počas záverečného výstupu však skupinu 10. mája zastihla mimoriadne silná snehová búrka. Teplota klesla približne na mínus 30 stupňov Celzia a vietor dosahoval silu hurikánu.
Štyria členovia expedície sa ešte pred zhoršením počasia rozhodli obrátiť späť. Morup spolu s ďalším horolezcom pokračovali smerom k vrcholu, no z búrky sa už nevrátili.
Podľa dostupných informácií ich nasledujúci deň zaznamenala japonská expedícia, ktorá im však neposkytla pomoc schopnú zachrániť ich životy. Obaja nakoniec podľahli podchladeniu.
India chce telo po rokoch dostať z hory
Indické úrady teraz zvažujú náročnú operáciu, počas ktorej by špeciálny tím šerpov preniesol Morupove ostatky zo zóny smrti.
Podľa odhadov môže zamrznuté telo spolu s výstrojom vážiť viac ako 200 kilogramov, čo robí celú akciu mimoriadne komplikovanou.
Každý meter predstavuje obrovské riziko
Denník The Guardian upozorňuje, že transport tiel z najvyššej hory sveta patrí medzi najťažšie úlohy vo vysokohorskom prostredí. Zamrznuté končatiny bývajú po rokoch v neprirodzených polohách a manipulácia s nimi je v riedkom vzduchu mimoriadne náročná.
Šerpovia musia telá premiestňovať cez strmé skalné úseky a ľadové svahy, kde hrozí neustále riziko pádu. Nedostatok kyslíka navyše výrazne znižuje fyzickú výkonnosť záchranárov.
Zakladateľ spoločnosti Everest Sherpa Tshiring Jangbu priznal, že v niektorých prípadoch je nevyhnutné amputovať zamrznuté končatiny, pretože ich nie je možné ohnúť ani bezpečne premiestniť.
Mnohí horolezci chcú na hore zostať
Práve pre extrémnu náročnosť podobných operácií si množstvo skúsených horolezcov ešte pred výpravou želá, aby ich v prípade smrti z hory neznášali.
Ako pripomenul známy americký horolezec Alan Arnette, väčšina z nich má iba jednu prosbu – aby ich telo neležalo na mieste, kde bude na očiach ďalším výpravám smerujúcim na vrchol.