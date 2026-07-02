Štvrtok2. júl 2026, meniny má Berta, zajtra Miloslav

Záhada Zelených topánok je po 30 rokoch vyriešená! Telo na Mount Evereste konečne identifikovali

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NAÍ DILLÍ - Viac než tri desaťročia patril medzi najznámejšie symboly Mount Everestu. Zamrznuté telo horolezca prezývaného „Zelené topánky“ slúžilo výstupovým expedíciám ako orientačný bod v nebezpečnej zóne smrti. Vďaka analýze DNA sa teraz definitívne podarilo potvrdiť jeho totožnosť.

Zamrznuté telo poznali celé generácie horolezcov

Vo výške približne 8 500 metrov nad morom, neďaleko vrcholu Mount Everestu, sa dlhé roky nachádzalo telo neznámeho horolezca. Keďže mal na nohách výrazné zelené lezecké topánky, medzi horolezcami sa udomácnila prezývka „Green Boots“ – Zelené topánky.

Jeho ostatky ležali v malej skalnej dutine približne 350 metrov pod vrcholom a pre mnohé expedície predstavovali orientačný bod potvrdzujúci, že cieľ výstupu je už na dosah.

Rozhodujúce boli testy DNA

Dlhé roky sa predpokladalo, že telo patrí indickému horolezcovi Tsewangovi Paljorovi. Nové skúmanie však prinieslo iný výsledok.

Ako informoval denník Kronen Zeitung, moderné metódy identifikácie vrátane analýzy DNA potvrdili, že zamrznuté telo patrí Dorjemu Morupovi. Skúsený indický horolezec mal v čase tragédie 47 rokov.

Tragédia počas výstupu na severnej strane

Morup bol členom expedície Indicko-tibetskej pohraničnej polície (ITBP), ktorá sa v roku 1996 pokúšala ako prvá indická skupina vystúpiť na Mount Everest zo severnej strany.

Počas záverečného výstupu však skupinu 10. mája zastihla mimoriadne silná snehová búrka. Teplota klesla približne na mínus 30 stupňov Celzia a vietor dosahoval silu hurikánu.

Štyria členovia expedície sa ešte pred zhoršením počasia rozhodli obrátiť späť. Morup spolu s ďalším horolezcom pokračovali smerom k vrcholu, no z búrky sa už nevrátili.

Podľa dostupných informácií ich nasledujúci deň zaznamenala japonská expedícia, ktorá im však neposkytla pomoc schopnú zachrániť ich životy. Obaja nakoniec podľahli podchladeniu.

India chce telo po rokoch dostať z hory

Indické úrady teraz zvažujú náročnú operáciu, počas ktorej by špeciálny tím šerpov preniesol Morupove ostatky zo zóny smrti.

Podľa odhadov môže zamrznuté telo spolu s výstrojom vážiť viac ako 200 kilogramov, čo robí celú akciu mimoriadne komplikovanou.

Každý meter predstavuje obrovské riziko

Denník The Guardian upozorňuje, že transport tiel z najvyššej hory sveta patrí medzi najťažšie úlohy vo vysokohorskom prostredí. Zamrznuté končatiny bývajú po rokoch v neprirodzených polohách a manipulácia s nimi je v riedkom vzduchu mimoriadne náročná.

Šerpovia musia telá premiestňovať cez strmé skalné úseky a ľadové svahy, kde hrozí neustále riziko pádu. Nedostatok kyslíka navyše výrazne znižuje fyzickú výkonnosť záchranárov.

Zakladateľ spoločnosti Everest Sherpa Tshiring Jangbu priznal, že v niektorých prípadoch je nevyhnutné amputovať zamrznuté končatiny, pretože ich nie je možné ohnúť ani bezpečne premiestniť.

Mnohí horolezci chcú na hore zostať

Práve pre extrémnu náročnosť podobných operácií si množstvo skúsených horolezcov ešte pred výpravou želá, aby ich v prípade smrti z hory neznášali.

Ako pripomenul známy americký horolezec Alan Arnette, väčšina z nich má iba jednu prosbu – aby ich telo neležalo na mieste, kde bude na očiach ďalším výpravám smerujúcim na vrchol.

Viac o téme: MŕtvolaOdhalenieIdentitaŠerpaMount EverestZelené topánkyGreen BootsDorje Morup
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

undefined
Známy slovenský ŠPORTOVEC mal strašnú nehodu: Utrpel ťažké zranenia! Mrazivé SLOVÁ blízkych
regiony.zoznam.sk
Hrozivý pád vo Vysokých
Hrozivý pád vo Vysokých Tatrách: Poľský turista sa zrútil zo 150 metrov! Do nemocnice ho previezli vo vážnom stave
Domáce
Na mieste zasahoval aj
Tragédia v rakúskych Alpách: Mladý český horolezec zahynul po páde
Zahraničné
Ilustračné foto.
Horská túra sa zmenila na tragédiu: Troch horolezcov našli bez známok života!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lucia Mokráňová po dcérkinej rozlúčke so škôlkou
Lucia Mokráňová po dcérkinej rozlúčke so škôlkou
Prominenti
Intenzívna búrka v stredu podvečer spôsobila škody
Intenzívna búrka v stredu podvečer spôsobila škody
Správy
Zahájenie predsedníctva SR vo v4: Príhovory Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho
Zahájenie predsedníctva SR vo v4: Príhovory Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho
Správy

Domáce správy

Deň D je tu!
Deň D je tu! KONIEC éry nákupov z Číny, ako ho poznáme: Nové PRAVIDLÁ v skratke, kedy sa paušálne clo NEPLATÍ?
Domáce
FOTO POHROMA na Slovensku: Silné
POHROMA na Slovensku: Silné búrky odstavili elektrinu a cesty! V Prešove vyhlásili MIMORIADNU situáciu
Domáce
Polícia pátra
Zmizol priamo z nemocnice: Polícia bije na poplach a pátra po Jozefovi (69) z Bratislavy
Domáce
Dôvera rieši výpadok MR vyšetrení v PDG: Poistenci hlásia problémy, hľadajú náhradné termíny
Dôvera rieši výpadok MR vyšetrení v PDG: Poistenci hlásia problémy, hľadajú náhradné termíny
Bratislava

Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin
Šokujúce slová experta: Putin je v koncoch! Jeho dni sú spočítané, do troch rokov ho zvrhnú
Zahraničné
Učiteľ hudby zavraždil svoju
Brutálna vražda: Učiteľ hudby znásilnil a uškrtil vlastnú švagrinú! Desivé DETAILY prípadu
Zahraničné
Dráma v Arabskom mori:
Dráma v Arabskom mori: Americký vojenský vrtuľník sa zrútil do vody! Armáda pátra po nezvestnom
Zahraničné
Manželka ukrajinského oligarchu prišla
Krvavý útok v Monaku si vypýtal krutú daň: Manželka oligarchu na mieste nebola, jeho milenka prišla o obe nohy
Zahraničné

Prominenti

FOTO Hájek je úplne bez
Hájek je úplne bez hanby! Ponižovanie Belohorcovej nemá konca: Toto vám zdvihne tlak
Domáci prominenti
Dlhy priviedli country legendu
Dlhy priviedli country legendu k samovražde: Syn českého hudobníka chce ZRUŠIŤ otcov HROB!
Osobnosti
Exjojkárka po extrémnom schudnutí:
Exjojkárka po extrémnom schudnutí: Dráždi hore bez!
Domáci prominenti
Lexi Minetree a Reese
Nová Elle Woods? Na Reese nemá! Premiéra Pravej blondínky odhalila, kto bol skutočnou hviezdou večera
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Záhada Zelených topánok je
Záhada Zelených topánok je po 30 rokoch vyriešená! Telo na Mount Evereste konečne identifikovali
Zaujímavosti
Unikátny nález archeológov: Objavili
Unikátny nález archeológov: Objavili obrovské centrum Vikingov! Z tohto miesta riadili celý obchod
Zaujímavosti
Nielen nadváha, ale aj
Nielen nadváha, ale aj zápal v tele ohrozujú pečeň: Týmito zmenami sa ho zbavíte
vysetrenie.sk
BIZÁR v New Yorku:
BIZÁR v New Yorku: Knight Rider dostal pokutu za RÝCHLOSŤ, auto je už roky odstavené v múzeu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk

Ekonomika

Peniaze budúcich dôchodcov pôjdu do slovenských projektov: Na stole je prvá investícia!
Peniaze budúcich dôchodcov pôjdu do slovenských projektov: Na stole je prvá investícia!
Zásadná zmena pre kryptomeny od júla: Skontrolujte si účet, niektoré aplikácie a burzy môžu nadobro skončiť!
Zásadná zmena pre kryptomeny od júla: Skontrolujte si účet, niektoré aplikácie a burzy môžu nadobro skončiť!
Ďalší Slováci už vedia, kedy pôjdu do penzie: Rozhoduje aj počet detí!
Ďalší Slováci už vedia, kedy pôjdu do penzie: Rozhoduje aj počet detí!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!

Šport

USA – Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
USA – Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Najprv dominancia, potom totálny výpadok: Rozhodla penalta v závere predĺženia
MS VO FUTBALE 2026 Najprv dominancia, potom totálny výpadok: Rozhodla penalta v závere predĺženia
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia bola na spadnutie: Harry Kane spasil Anglicko
MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia bola na spadnutie: Harry Kane spasil Anglicko
MS vo futbale
Budúcnosť patrí Montrealu a jeho mladíkom: Slafkovského spoluhráč uzavrel gigantický kontrakt
Budúcnosť patrí Montrealu a jeho mladíkom: Slafkovského spoluhráč uzavrel gigantický kontrakt
NHL

Auto-moto

TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
Klasické testy
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
Klasické testy
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Doprava
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Domáce
Keď firma prepúšťa kvôli efektivite: Tichá daň, ktorú platia „preživší“ zamestnanci.
Keď firma prepúšťa kvôli efektivite: Tichá daň, ktorú platia „preživší“ zamestnanci.
Mám prácu
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Motivácia a produktivita
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Prehnali ste to so slnkom? Toto vás po úpale postaví na nohy
Prehnali ste to so slnkom? Toto vás po úpale postaví na nohy
Rady a tipy
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Rady a tipy

Technológie

Google už neukladá iba to, čo píšeš. Môže ukladať aj tvoje fotky či hlasové správy: Takto môžeš funkciu vypnúť
Google už neukladá iba to, čo píšeš. Môže ukladať aj tvoje fotky či hlasové správy: Takto môžeš funkciu vypnúť
Aplikácie a hry
AI od Mety sa priblížila k čítaniu myšlienok. Dokáže to bez implantátu aj bez operácie mozgu
AI od Mety sa priblížila k čítaniu myšlienok. Dokáže to bez implantátu aj bez operácie mozgu
Správy
Netflix odštartoval júl poriadne silno. Do ponuky pridal filmy, pri ktorých sa nebudeš vedieť rozhodnúť, čo si pustiť skôr
Netflix odštartoval júl poriadne silno. Do ponuky pridal filmy, pri ktorých sa nebudeš vedieť rozhodnúť, čo si pustiť skôr
Filmy a seriály
CV90 posilňuje slovenský priemysel i obranu. Armáde sa otvára nová príležitosť
CV90 posilňuje slovenský priemysel i obranu. Armáde sa otvára nová príležitosť
Správy

TN LIVE

V Martine vzniklo pracovisko, ktoré pomáha deťom aj dospelým s duševnými problémami. Podarilo sa tak vďaka divákom Markízy
V Martine vzniklo pracovisko, ktoré pomáha deťom aj dospelým s duševnými problémami. Podarilo sa tak vďaka divákom Markízy
Domáce
Po rekordných 41 stupňoch príde zmena. Počasie sa obráti naruby
Po rekordných 41 stupňoch príde zmena. Počasie sa obráti naruby
Domáce
FOTO: Horúčavy „roztrhali“ cestu v Košiciach: Na frekventovanom úseku vznikla nebezpečná prekážka
FOTO: Horúčavy „roztrhali“ cestu v Košiciach: Na frekventovanom úseku vznikla nebezpečná prekážka
Domáce
Pasca, do ktorej môže spadnúť mnoho rodičov. Tieto termíny sú kľúčové, aby ste neprišli o dávky
Pasca, do ktorej môže spadnúť mnoho rodičov. Tieto termíny sú kľúčové, aby ste neprišli o dávky
Ekonomika

Bývanie

Dom v Bernolákove má len 67 metrov, no miest na život je tu viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Dom v Bernolákove má len 67 metrov, no miest na život je tu viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte

Pre kutilov

Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Zelenina a ovocie
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Záhrada
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Údržba a opravy
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na dovolenke mi prebrala muža priamo pred očami: Nevadilo jej ani to, že ona sama tam má partnera
Partnerské vzťahy
Na dovolenke mi prebrala muža priamo pred očami: Nevadilo jej ani to, že ona sama tam má partnera
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Deň D je tu!
Domáce
Deň D je tu! KONIEC éry nákupov z Číny, ako ho poznáme: Nové PRAVIDLÁ v skratke, kedy sa paušálne clo NEPLATÍ?
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Šokujúce slová experta: Putin je v koncoch! Jeho dni sú spočítané, do troch rokov ho zvrhnú
Učiteľ hudby zavraždil svoju
Zahraničné
Brutálna vražda: Učiteľ hudby znásilnil a uškrtil vlastnú švagrinú! Desivé DETAILY prípadu
Manželka ukrajinského oligarchu prišla
Zahraničné
Krvavý útok v Monaku si vypýtal krutú daň: Manželka oligarchu na mieste nebola, jeho milenka prišla o obe nohy

Ďalšie zo Zoznamu