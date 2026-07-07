Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur

BRATISLAVA - Pri nákupe dovolenkových suvenírov treba byť opatrný, môžu byť vyrobené z ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín. Patria medzi ne slony, nosorožce, mačkovité šelmy, primáty, papagáje, dravce, mnohé plazy či koraly. Taktiež vybrané druhy mušlí, kaktusy, orchidey či tropické dreviny. Na svojom webe to uviedla Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).
„Obchodníci niekedy zneužívajú neznalosť turistov a ponúkajú im na predaj tovar, s ktorým sa obchodovať nesmie alebo ho bez povolenia nemožno vyviezť z krajiny. Skutočnosť, že takýto ‚tovar‘ je voľne ponúkaný na predaj, neznamená, že kúpiť ho a priviezť domov je legálne,“ uviedla inšpekcia. Dodala, že neznalosť predpisov v tomto prípade neospravedlňuje.
Za exempláre ohrozených druhov chránených Washingtonským dohovorom (CITES) sa nepovažujú iba živé živočíchy a rastliny, ale aj mŕtve jedince, ich časti a výrobky z nich. Môžu nimi byť kabelka, topánky, peňaženka či opasok vyrobený z krokodílej alebo hadej kože, soška zo slonoviny alebo vzácneho druhu dreva. Taktiež niektoré mušle, výrobky z pancierov korytnačiek, vysušené morské koníky, prípravky tradičnej ázijskej medicíny, kozmetika a akékoľvek prípravky s obsahom živočíchov alebo rastlín, vysvetľuje SIŽP.
Čo všetko patrí pod ochranu?
Pod ochranu CITES patria aj všetky druhy voľne rastúcich orchideí a kaktusov, cykasy či iné tropické rastliny. Ohrozené sú tiež mačkovité šelmy ako tiger, gepard, leopard či jaguár a preto je obchodovanie s nimi, ako aj výrobkami z nich zakázané. Pozor si podľa inšpekcie treba dať pri dovoze koží ako poľovníckych trofejí.
Mnohé suveníry podliehajú hraničnej kontrole a v prípade, že ide o exempláre CITES, vzťahujú sa na nich podľa inšpektorov prísne vývozné a dovozné podmienky. Takéto exempláre nemôžu byť dovážané a vyvážané cez hranice Európskej únie bez špeciálneho povolenia.
Colníci môžu pri kontrole takéto predmety zabaviť a uložiť dovolenkujúcim pokutu. „V prípade nedodržania právnych predpisov CITES hrozí podľa legislatívy platnej na území SR fyzickým osobám pokuta od 66,38 eura až do 9958 eur a prípadne aj zhabanie exemplára. V obzvlášť závažných prípadoch, napríklad pašovanie, nelegálne obchodovanie, hrozí osobám dokonca trestné stíhanie a uväznenie,“ povedala SIŽP. Dodala, že výška sankcie je v každej krajine iná a záleží od konkrétnych vecí a suvenírov, ktoré sú vyvážané z tretích krajín a dovážané do EÚ.