Tragická zrážka auta s kamiónom: FOTO Z auta zostala len kopa šrotu! Vodič neprežil

TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA - Dnes v skorých ranných hodinách došlo pri odpočívadle Turčianska Štiavnička na ceste D1 – okr. Martin v smere na Ružomberok k tragickej dopravnej nehode.
O nehode informovala polícia na sociálnej sieti s tým, že cesta je prejazdná.
Ako uviedli hasiči, dopravná nehoda nákladného motorového vozidla a osobného motorového vozidla na diaľnici D1 v katastri obce Turčianska Štiavnička bola ohlásená o 1:28 hod. v noci.
"Zasahujúci príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Martine a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Sučany vyslobodili vodiča z havarovaného osobného vozidla pomocou akumulátorového vyslobodzovacieho náradia a asistovali pri kardiopulmonárnej resuscitácii, dokým lekárka Záchrannej zdravotnej služby neskonštatovala exitus," uviedli.
Následne osobu pomohli naložiť do vozidla pohrebnej služby. Havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli naložiť osobné vozidlo na odťahovú službu a očistili vozovku.