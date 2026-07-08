MIMORIADNE USA udreli na Irán: Zasiahli viac než 80 cieľov! Irán REAGUJE, útočí na ciele v Bahrajne a Kuvajte

WASHINGTON - Ústredné velenie USA (CENTCOM) v stredu na sieti X oznámilo ukončenie nového kola „útočných úderov“ proti Iránu. Tvrdí, že americká armáda zasiahla viac než 80 cieľov v reakcii na najnovšie iránske útoky na obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom.
Americké jednotky zasiahli iránske systémy protivzdušnej obrany, veliteľské a riadiace siete, pobrežné radarové stanice, protilodné raketové systémy a viac než 60 malých lodí iránskych Revolučných gárd v prielive a v jeho blízkosti „s cieľom oslabiť schopnosť Iránu pokračovať v jeho útokoch na medzinárodnú lodnú dopravu“ v tejto strategickej úžine.
Armáda v utorok oznámila spustenie útokov na Irán v reakcii na údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive, z ktorých Spojené štáty vinia Teherán. Katar taktiež tvrdí, že Irán je zodpovedný za útok na tanker so skvapalneným zemným plynom (LNG).
CENTCOM vo vyhlásení o ukončení útokov tvrdí, že táto „neopodstatnená agresia iránskych síl“ je jasným a nebezpečným porušením prímeria a podkopáva slobodu plavby. Portál Axios s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že najnovšie útoky Spojených štátov na Irán boli štyri až päťnásobne rozsiahlejšie a silnejšie než predchádzajúce útoky v júni. Iránske médiá hlásili výbuchy vo viacerých oblastiach na juhu krajiny a podľa televízie Press TV utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Predstaviteľ USA pre stanicu CNN uviedol, že nešlo o „neprimerané“ útoky a označil ich za „trest“.
Irán obvinil USA z porušenia memoranda o porozumení a varoval pred následkami
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v noci na stredu obvinilo Spojené štáty z opakovaného porušovania memoranda o porozumení a varovalo pred odvetou za americké útoky na ciele v Hormuzskom prielive. Informuje o tom agentúra AFP.
„Irán vydáva vážne varovanie o následkoch amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedol iránsky rezort diplomacie vo vyhlásení, o ktorom informovala iránska štátna televízia IRIB.
Irán hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte
Iránske Revolučné gardy (IRGC) v stredu vyhlásili, že zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte v reakcii na „porušenie prímeria“ zo strany Spojených štátov, ktoré v noci podnikli údery na juhu Iránu. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News. „V rámci počiatočnej reakcie na túto agresiu námorníctvo a letecké jednotky IRGC uskutočnili spoločné útoky raketami a dronmi, pričom zasiahli 85 kľúčových vojenských zariadení USA“ v Bahrajne a Kuvajte a zároveň zostrelili dron MQ-9.
Revolučné gardy podľa stanice al-Džazíra spojili americké útoky s pohrebnými obradmi za nebohého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, pričom USA sa podľa nich snažia zatieniť túto „historickú udalosť“. Krátko pred týmto oznamom kuvajtská armáda informovala, že čelí nepriateľským útokom dronmi a raketami, pričom neuviedla, kto je zodpovedný za tieto útoky. V Bahrajne sa rozozvučali sirény leteckého poplachu a ministerstvo vnútra vyzvalo na zachovanie pokoja.