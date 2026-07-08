Trápenie bývalej markizáckej hviezdy: Čo mám robiť s mojím synom?

BRATISLAVA - Dva mesiace letných prázdnin môžu byť pre rodičov tínedžerov poriadnou výzvou. Bývalá markizáčka Lenka Šóošová otvorila tému, s ktorou sa stretáva čoraz viac rodín – deti už nechcú tábory pre malých, no na klasické brigády ešte často nemajú vek ani možnosti. A čo teda s nimi?
Letné prázdniny sú pre mnohé rodiny obdobím, keď riešia rovnakú otázku – ako zmysluplne vyplniť voľný čas deťom. Kým menší školáci majú množstvo možností v podobe táborov a starší študenti si už často nájdu brigádu, tínedžeri na hranici dospelosti zostávajú podľa bývalej moderátorky markizáckeho Telerána Lenky Šóošovej akoby medzi dvoma svetmi.
Mama dvoch synov - štrnásť ročného Richarda a deväť ročného Ronalda sa na sociálnej sieti podelila o vlastnú skúsenosť a otvorila tému, ktorá vyvolala reakcie ďalších rodičov. „Deti sú malé na brigádu a veľké na tábor. Vitajte v letnej realite rodičov tínedžerov,“ napísala Šóošová. Ako priznala, keď mala ona štrnásť rokov, počas prázdnin si vedela zarobiť. Dnes má podľa nej táto veková skupina možností menej. „Keď som mala 14, cez prázdniny som si vedela zarobiť. Dnes je možností pre túto vekovú skupinu akosi čoraz menej,“ uviedla.
Moderátorka zároveň položila svojim sledovateľom otázku, či vnímajú podobný problém. „Som jediná, komu príde, že na 14+ sa pri plánovaní leta jednoducho nemyslí? (a nielen pri plánovaní leta),“ dodala. Jej príspevok otvoril diskusiu medzi rodičmi, ktorí riešia, ako nastaviť letný program pre deti, ktoré už nie sú malé na klasické tábory, no zároveň ešte nemajú veľa možností samostatného zárobku. Šóošová tak pomenovala dilemu, ktorú mnohé rodiny poznajú – tínedžeri chcú viac slobody, no systém im podľa niektorých rodičov stále neponúka dostatok možností, ako ju využiť zmysluplne.
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