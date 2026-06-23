Najsledovanejšia Slovenka to po pôrode rozbalila: VIDEO Mini korzet a v ňom... MAXI dekolt!

MIAMI – Len niekoľko týždňov po pôrode a opäť je stredobodom pozornosti. Slovenská modelka a influencerka Veronika Rajek, ktorú na Instagrame sledujú milióny fanúšikov, zverejnila nové video a okamžite spustila lavínu reakcií.
Rajek, ktorá sa začiatkom mája stala mamou, sa pred kamerou objavila v čiernom korzete bez ramienok. Práve ten zvýraznil jej ženské krivky natoľko, že fanúšikovia riešili najmä jednu vec – jej výrazný dekolt. A kým jedni obdivovali jej vzhľad len niekoľko týždňov po pôrode, ďalší si neodpustili ani dávku humoru. „Kŕmidlá pre bábätká sú úžasné!!“ odkázal jeden zo sledovateľov. Ďalší boli podstatne romantickejší. „Vyzeráš úžasne, Veronika,“ napísal jeden z fanúšikov. Pridali sa aj ďalší: „Úžasne krásne... materstvo v plnom rozkvete!“
Nechýbali však ani uštipačné poznámky. „Kto jej povie, že ten top jej je príliš malý?“ zažartoval jeden z komentujúcich, pričom narážal na korzet, ktorý ledva krotil jej bujné krivky. Veronika pritom len 8. mája priviedla na svet svoje dieťa. O to viac jej fanúšikov prekvapilo, ako rýchlo sa vrátila k postave, ktorou sa preslávila. Pod najnovším príspevkom sa tak namiesto debaty o materstve rozprúdila diskusia o jej vzhľade. Jedno je však isté. Najsledovanejšia Slovenka opäť dokázala, že vie zaujať. A tentoraz jej na to stačil mini korzet a poriadne výrazný dekolt.
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