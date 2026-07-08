Hubert Grand na vlne trendov prináša revolúciu v praktickosti

Slovenská ikona, ktorá nás sprevádza pri najdôležitejších životných momentoch už viac ako 200 rokov, sa rozhodla pre odvážny krok. Vinárstvo Hubert J.E. uvádza na trh novinky pod značkou Hubert Grand.
Hubert to roztočil podľa najnovších trendov! Hoci má značka na Slovensku odžité desaťročia úspechov, nezaspala na vavrínoch. Najnovšie búra mýty o tom, kedy a kde si môžete vychutnať kvalitné bublinky. Po prvýkrát v histórii prichádza obľúbený sekt s praktickým skrutkovacím uzáverom a v trendovom balení v plechovke. A vychutnáte si ho teda „Kdekoľvek máte chuť!“
Istota v „trendy“ šate
Dnešný svet sa zrýchľuje a ľudia hľadajú riešenia, ktoré sa ich tempu prispôsobujú bez toho, aby si museli odopierať obľúbené potešenia. Očakávajú preto aj od zavedených značiek inteligentné, rýchle a praktické riešenia. Hubert svojich milovníkov počúva, a preto prichádza Hubert Grand v nových baleniach. Na potrebu praktickosti bez straty štýlu reaguje tak, ako sú milovníci značky zvyknutí.
Základom noviniek je poctivé vnútro. Hubert Grand sa vyznačuje intenzívnou vôňou, jemným nádychom ovocia citrusových plodov, lipových kvetov a muškátu. Sladkosť je vyvážená podielom kyseliny a zanecháva na jazyku jemnú, krátku dochuť. Je to jednoducho perlivý zážitok. Kvalita, na akú sme u značky Hubert zvyknutí, ostáva., Čo sa však mení, je sloboda, ktorú vám dve nové balenia prinášajú.
Fľaša: Keď sa svet točí podľa vás
Tradičná fľaša Hubert Grand s objemom 0,75 l dostala nový, praktický skrutkovací uzáver. Prečo? Pretože príležitosti, ale aj bežné chvíle, kedy máme chuť na lahodné bublinky vznikajú často spontánne. Nepotrebujú žiadne veľké prípravy, hodí sa k nim však balenie, ktoré vychutnaniu si výnimočného okamihu nebude klásť žiadne prekážky. Či už plánujete pozorovanie západu slnka na deke v parku, dámsku jazdu či párty s kamošmi, letný piknik, výlet na chalupu alebo aj domáci relax, nová fľaša je stvorená na to, aby ste ju otvorili (a v prípade potreby opäť zavreli) ľahko a bez starostí.
Hoci sa balenie mení, výrobný proces zostáva verný tradícii. Perlenie vo fľaške Hubert Grand vzniká prírodnou cestou, čo je kľúčový atribút kvality, na ktorom si vinárstvo zakladá. Nie je to len lahodný nápoj – sú to bublinky, ktoré majú dušu vernú tradícii a príbeh.
Plechovka: Bublinky pripravené na dobrodružstvo
Najväčším prekvapením sezóny je nepochybne Hubert Grand v plechovke. Toto moderné a trendové balenie je jasnou odpoveďou na životný štýl generácie, ktorá je neustále v pohybe. Nemáte čas strácať čas? Plechovku so sebou zoberiete kamkoľvek – zmestí sa do každého ruksaku či kabelky. Je skladná a ľahká a môžete si ju zobrať aj na miesta, kde je vnášať sklo zakázané alebo nepraktické. Voda? Festivaly? Grand v plechovke je ideálny spoločník, ktorý sa nerozbije. Vďaka novému baleniu si môžete svoje obľúbené bublinky dopriať „tu a teraz“.
Dokonalý timing
Nové prírastky do rodiny Hubert sa na pultoch predajní objavia práve včas – v júni 2026, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou vašich letných dobrodružstiev. Či už siahnete po elegantnej fľaši s praktickým uzáverom alebo po hravej plechovke, môžete si byť istí, že v rukách držíte overenú kvalitu z vinárstva Hubert J.E.
Kdekoľvek máte chuť
Vychutnajte si slobodu bez kompromisov. Pretože s Hubert Grand sa každá chvíľa môže stať výnimočnou – stačí len otočiť uzáverom či otvoriť plechovku.
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