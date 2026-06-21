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Najkrajšia tehuľka? Rozkošné fotky exsuperstaristky krátko pred pôrodom: Čaká nás veľké finále

Dominika Jurena Stará Zobraziť galériu (19)
Dominika Jurena Stará (Zdroj: Facebook/Dominika Jurena Stará (foto Zuzana Jánošová))
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BRATISLAVA – Už sa nevedia dočkať! ExSuperstaristka Dominika Jurena by už čoskoro mala priviesť na svet svoje tretie dieťa.

„..a moje srdce opäť rastie ❤️“ týmito slovami Dominika Jurena Stará na sociálnej sieti 1. februára oznámila, že čaká tretie dieťa. Dominika, ktorá sa dostala do povedomia v prvej sérii Česko Slovenskej SuperStar, sa nikdy netajila tým, že rodina je pre ňu všetkým. Oželela aj rozbehnutú spevácku kariéru a vymenila ju za pokojný rodinný život mimo svetiel reflektorov. S manželom, ktorý pri nej stojí aj v tých najťažších momentoch, sa zosobášili 21. januára 2021 a hneď o rok s stali rodičmi syna Michala (13.2.2022). O viac ako rok neskôr pribudla do rodiny dcéra Izabelka (2.10.2023) a už čoskoro sa rodinka rozrastie o ďalšieho člena. „..nevieme sa ťa dočkať ,“ napísala Dominika na sociálnej sieti a pridala niekoľko fotiek s tehotenský bruškom. Ale aj slová adresované manželovi: „Lepšieho tatina som pre naše deti nemohla vybrať.. Milujem ťa,“ znie jej verejné vyznanie. „Ďakujem, že to so mnou ťaháš už po tretí raz ❤️ S nikým iným by som tieto chvíle nechcela prežívať, iba s tebou ❤️ Čaká nás veľké finále a ja sa už neviem dočkať..“

Dominika Jurena Stará
Zobraziť galériu (19)
Dominika Jurena Stará  (Zdroj: Facebook/Dominika Jurena Stará (foto Zuzana Jánošová))
Dominika priznala, že o tretie dieťa sa snažili dlhšie. Náročný rok však spôsobil, že nešlo všetko úplne hladko. Asi 7 mesiacov sa nedarilo, tak sa Dominika rozhodla všetko „nechať tak“ a zveriť osud do rúk Pána Boha. A potom to prišlo – podarilo sa jej nielen otehotnieť, ale aj manželovi zmeniť prácu. „Takže ak ste práve v situácii, kedy robíte všetko čo je vo vašich silách, aby ste niečo dosiahli a neprichádza to, skúste to pustiť. Príde to v ten správny čas a v takej podobe, aby to bolo pre vás najlepšie, o tom nepochybujem,“ odkázala vtedy na sociálnej sieti.

A dnes píše toto: „Čím viac sa tvoj príchod blíži, tým väčší pokoj cítim ❤️Asi prvýkrát si dokážem užívať tú myšlienku, že nás bude opäť o jedného viac. Aj keď to znamená viac chaosu, viac nestíhačiek, viac času venovaného deťom.. ale pre mňa to znamená hlavne viac LÁSKY 🥰 a to je to, čo ma bude hriať pri srdci aj po mnohých rokoch.. Na bordel v dome sa zabudne, na prebdeté noci sa zabudne, na všetky tie problémy a ťažkosti počas tehotenstva sa zabudne, na pôrodné bolesti sa zabudne a ostane len veľa, veľa lásky. Nevieme sa ťa dočkať, láska naša..“ uviedla Dominika, ktorá možno stihne porodiť tretie dieťa ešte skôr, ako dovŕši 33 rokov. Svoje narodeniny oslávi 13. augusta tohto roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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