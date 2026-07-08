Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu, uviedol Fico

BRATISLAVA - V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý zároveň nevylúčil scenár, že sa rokovania o rozpočte v rámci koalície budú naťahovať.
Pripomenul v tejto súvislosti, že súčasná koalícia nie je ideovo hegemónny celok. „Naopak, je to pomerne komplikovaná koalícia z pohľadu rozdielnosti politických subjektov, dve strany zastupujú sociálnu demokraciu, ale iného charakteru, a treťou je konzervatívna pravicová politická strana. A do toho vstupuje fakt, že sa blížime do predvolebného roka, v ktorom sa každá z týchto strán bude chcieť niekde vidieť aj pri zostavovaní rozpočtu,“ upozornil premiér.
Je si preto vedomý toho, že pri najdôležitejšom zákone roka bude musieť venovať množstvo energie zbližovaniu stanovísk a hľadaniu kompromisov. „Napriek tomu zrejme príde k nejakým turbulenciám, môže zapracovať aj nervozita z prieskumov,“ poznamenal Fico.
Smer nemá záujem viesť „boje“ v koalícii
Zostáva však pri ambícii Smeru schváliť rozpočet čo najrýchlejšie, rýchle schválenie rozpočtu pre neho znamená stabilitu. „Ak to budú partneri naťahovať, budem to musieť rešpektovať. Možno teda budeme schvaľovať rozpočet až v decembri, hoci by to bola škoda,“ pripustil premiér. Deklaroval zároveň, že Smer ani pri takomto scenári nemá záujem viesť „boje“ v koalícii. Pripomenul, že doterajšie tri vlády, ktoré viedol, plne naplnili svoj mandát. „Takúto ambíciu mám aj teraz,“ uviedol s tým, že je potrebné sa zamerať na riadne voľby, v ktorých bude mať Smer víťazné ambície.
Premiér je zároveň presvedčený, že Slovensko do budúcnosti potrebuje zmenu politického systému, v súčasnosti založeného na veľkom počte politických subjektov. Je za to, aby o priazeň voliča súťažili hodnotovo príbuzné bloky. V takom prípade podľa neho zároveň nehrozí, nech už vyhrá ten či onen blok, že do vlády nastúpia ľudia, ktorí s riadením krajiny nemajú žiadne skúsenosti.