Súd v kauze Kuciak pokračuje prehrávaním telefonátov Mariana Kočnera z väzby

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku prehrávaním telefonátov obžalovaného Mariana K. z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Tóth, keďže je plánované odstraňovanie rozporov v jeho výpovediach.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.