FOTO Speváčka Duffy sa po únose a znásilnení opäť postavila na pódium: Aha, ako po 16. rokoch vyzerá!

LONDÝN – Speváčka Duffy, ktorá pred rokmi doslova zmizla z verejného života, je späť. Držiteľka ceny Grammy vystúpila prvýkrát po 16 rokoch na prísne tajnom koncerte v Londýne. Jej návrat prichádza po rokoch mlčania, počas ktorých svetu odhalila, že sa stala obeťou únosu, zdrogovania a brutálneho znásilnenia.
Speváčka Duffy sa vracia z temného pekla: Po 16 rokoch ticha a odhalení desivej pravdy znova na pódiu!
Ako informuje Daily Mail, štyridsaťdvaročná waleská speváčka vystúpila pred úzkym okruhom pozvaných fanúšikov v londýnskej sále Hoxton Hall. Na tajný koncert dorazila nenápadne zadným vchodom. Oblečená bola celá v čiernom, pričom najviac pútali pozornosť jej platinovoblond vlasy a výrazný červený rúž. Organizátori nebrali nič na ľahkú váhu – o jej bezpečnosť sa staral dlhoročný osobný strážca Noela Gallaghera. Každý, komu sa podarilo získať miesto na exkluzívnom vystúpení, musel ešte pred vstupom podpísať dohodu o mlčanlivosti. Fanúšikovia tak nesmeli zverejňovať fotografie, videá ani akékoľvek informácie z koncertu na sociálnych sieťach.
Duffy zažila raketový štart kariéry v roku 2008. Hity Mercy či Warwick Avenue ovládli hitparády po celom svete a debutový album Rockferry jej vyniesol tri ceny BRIT, Grammy aj prestížne ocenenie Ivor Novello. Po vydaní druhého albumu však prišiel šok. Speváčka sa bez vysvetlenia stiahla z verejného života a na dlhé roky sa po nej akoby zľahla zem. Fanúšikovia aj hudobný priemysel netušili, čo sa s ňou stalo. Až v roku 2020 prelomila mlčanie. V emotívnom príspevku na Instagrame opísala hrôzu, ktorú prežila počas oslavy svojich 26. narodenín v roku 2010. Podľa jej slov ju v reštaurácii niekto zdrogoval, následne odviezol do zahraničia, kde ju znásilnil.
Po návrate domov ju mal niekoľko týždňov držať v zajatí. Páchateľa nikdy verejne nemenovala. „Pravda je taká, že som bola znásilnená, zdrogovaná a niekoľko dní držaná v zajatí. Dnes som už v bezpečí, ale trvalo veľmi dlho, kým som sa z toho dokázala spamätať,“ napísala vtedy. Priznala tiež, že po traumatickom zážitku bojovala so samovražednými myšlienkami a dlhý čas sa nikomu nezdôverila. Pomoc napokon našla u terapeuta. Políciu bezprostredne po útoku nekontaktovala, pretože sa obávala o vlastný život.
Zdá sa však, že najťažšie obdobie má za sebou. Pred niekoľkými mesiacmi oznámila, že pripravuje návrat na hudobnú scénu. Fanúšikom sľúbila nové skladby, ktoré predstavila práve na tajnom londýnskom koncerte. Zároveň vzniká aj celovečerný dokument pre streamovaciu službu Disney+, ktorý priblíži jej životný príbeh – od detstva vo Walese, cez raketový vzostup ku svetovej sláve až po roky strávené v ústraní po traumatických udalostiach. Minulý mesiac zverejnila na Instagrame čiernobielu fotografiu z nahrávacieho štúdia a fanúšikom odkázala: „Keby som len vedela nájsť správne slová, aby som vám povedala, ako veľmi ste mi chýbali. Pracujem na tom, aby som sa k vám vrátila.“