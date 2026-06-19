Rakovina, ktorá potichu rastie: České ženy ohrozuje viac než kedykoľvek predtým, čísla sú alarmujúce!

PRAHA - Prípadov rakoviny maternice v českej populácii pribúda, chorých bolo predvlani viac ako 2100 a 400 zomrelo. Nádor je už žien štvrtý najčastejší, od roku 2000 sa podľa údajov Českej onkologickej spoločnosti výskyt zvýšil o štvrtinu. Vyššie riziko majú podľa primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Kráľovskej Vinohrady v Prahe Michaela Halašku ženy s obezitou. S tou sa podľa odhadov stretáva až polovica českých žien.
"Pri mnohých nádoroch sa nám darí výskyt znižovať, ale pri nádoroch maternice neustále narastá," uviedol Halaška. Vyššie riziko podľa neho prichádza s vekom, najčastejší je tento typ nádoru u žien nad 60 rokov. "Každá žena by mala vedieť, že akékoľvek krvácanie, ktoré sa objaví po prechode, je zlé," vysvetlil. V takom prípade je podľa neho vhodné navštíviť gynekológa.
Každoročné preventívne prehliadky
Obézne ženy by rozhodne nemali zabúdať na každoročné preventívne prehliadky. U žien, ktoré majú pomer výšky a váhy, teda hodnotu tzv. body mass indexu (BMI) nad 50, je totiž podľa Halašku riziko rakoviny maternice mnohonásobne vyššie. Za obezitu odborníci považujú hodnotu nad 30. U ženy vysokej 170 centimetrov obezita začína na 90 kilogramoch, hodnotu 50 dosiahne so 143 kilogramami.
Zvyšuje sa ale aj podiel mladých žien, u ktorých sa nádory maternice objavujú, častejšie je tiež už žien, ktoré nerodili. Tri štvrtiny nádorov maternice podľa neho súvisia s nadbytkom ženského hormónu estrogénu, ktorý vzniká u obéznych žien alebo u žien, u ktorých v dôsledku hormonálnej poruchy nedochádza k ovulácii. "V maternici vzniká vysoká sliznica, v tej sa objavujú mutácie. Normálne bunky sa premenia na nádorové a vzniká rakovina, "doplnil.
Do roku 2040 sa ich počet podľa odborníkov zvýši
Podľa onkologických štatistík žije v Česku so skúsenosťou s rakovinou viac ako 700.000 ľudí. Každý rok v ČR lekári diagnostikujú nádor viac ako 90.000 osobám a okolo 28.000 rakovine podľahne. Do roku 2040 sa ich počet podľa odborníkov zvýši o štvrtinu, rakovina bude najčastejšou príčinou úmrtia. V súčasnosti sú to srdcové a cievne ochorenia. Medzi najčastejšie diagnózy patrí u mužov rakovina pľúc, prostaty, hrubého čreva a konečníka, žalúdka a pečene. U žien sú najčastejšia rakovina prsníka, hrubého čreva a konečníka, pľúc, krčka maternice a štítnej žľazy.