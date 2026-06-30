Onkologička varuje: Existujú aj iné prejavy rakoviny kože ako znamienka

NEW YORK - Mnohí ľudia spájajú rakovinu kože výlučne so zmenami na znamienkach. Odborníci však upozorňujú, že nebezpečné ochorenie sa môže prejaviť aj úplne inak a varovné signály bývajú často prehliadané.
Nie každá rakovina kože vyzerá ako podozrivé znamienko
Keď sa povie rakovina kože, väčšina ľudí si predstaví tmavé znamienko, ktoré mení tvar, veľkosť alebo farbu. Podľa lekárov však práve tento stereotyp spôsobuje, že mnohé prípady zostávajú dlho nepovšimnuté, píše Daily Star.
S rastúcimi teplotami a dlhším pobytom na slnku upozorňuje britská praktická lekárka Asiya Maulaová, že niektoré formy rakoviny kože môžu vyzerať úplne nenápadne.
„Keď ľudia myslia na rakovinu kože, často si predstavia tmavé znamienko, ktoré mení tvar alebo farbu. To môže byť varovný príznak, ale určite nie jediný,“ vysvetlila lekárka.
Príznaky, ktoré si mnohí zamieňajú s bežným podráždením
Podľa Maulaovej sa nebezpečné zmeny môžu prejaviť ako ružové alebo červené škvrny, šupinaté miesta na pokožke, lesklé hrbolčeky či drobné ranky.
Práve tieto prejavy ľudia často ignorujú, pretože nepôsobia dramaticky. „Niektoré druhy rakoviny kože sa môžu prejaviť ako ružová alebo červená škvrna, lesklý hrbolček, šupinatá oblasť kože alebo malá ranka, ktorá sa opakovane hojí a vytvára chrastu, no nikdy sa úplne nezahojí,“ upozornila.
Najväčšou chybou je čakanie
Podľa údajov organizácie Cancer Research UK patrí rakovina kože medzi najčastejšie diagnostikované onkologické ochorenia v Spojenom kráľovstve a počet prípadov dlhodobo rastie.
Lekárka tvrdí, že najväčším problémom býva podcenenie prvých príznakov. „Najviac ma znepokojujú lézie, ktoré ľudia ignorovali celé mesiace, pretože nevyzerali nebezpečne,“ povedala.
Dodala, že pozornosť si zaslúži každé miesto na koži, ktoré zostáva celé týždne začervenané, svrbí, olupuje sa alebo je mierne bolestivé a neprejavuje známky zlepšenia.
Signály, ktoré by ste nemali prehliadať
Odborníci odporúčajú vyhľadať lekára najmä v prípade, ak sa objaví:
- ranka, ktorá sa nezahojí ani po štyroch týždňoch,
- červená, ružová alebo šupinatá škvrna,
- lesklý alebo perleťový hrbolček,
- pretrvávajúce miesto pokryté chrastou,
- znamienko meniace veľkosť, tvar alebo farbu,
- nový útvar na koži, ktorý sa postupne zväčšuje.
Rozhodujúce je, ako dlho problém pretrváva
Podľa Maulaovej je najdôležitejším varovným znakom samotná vytrvalosť príznaku. „Koža má mimoriadnu schopnosť regenerácie. Ak niečo pretrváva celé týždne alebo mesiace a nehojí sa, určite stojí za to nechať si to vyšetriť,“ zdôraznila.
Nebezpečenstvo sa nehromadí len na dovolenke
Varovanie prichádza v období, keď ľudia trávia viac času vonku. Odborníci pripomínajú, že riziko nevzniká po jednom dni na slnku, ale dlhodobým pôsobením ultrafialového žiarenia.
Mnohí si podľa lekárky myslia, že najväčšie riziko predstavujú zahraničné dovolenky pri mori. Realita je však oveľa prozaickejšia. „Významnú časť celoživotnej dávky UV žiarenia získavame doma. Prispieva k tomu práca v záhrade, venčenie psa, obed na terase či obyčajné sedenie vonku,“ vysvetlila.
Včasné odhalenie môže zachrániť život
Lekári preto odporúčajú nepodceňovať žiadnu zmenu na koži, ktorá sa vyvíja, zväčšuje alebo jednoducho pôsobí nezvyčajne.
Väčšina takýchto prejavov sa síce napokon ukáže ako neškodná, no pri rakovine kože môže skorá diagnóza zásadne ovplyvniť úspešnosť liečby. „Radšej uvidím pacienta s neškodnou škvrnou, než aby niekto odkladal návštevu lekára len preto, že si nemyslí, že by mohlo ísť o rakovinu,“ uzavrela Maulaová.
Jej hlavný odkaz je jednoduchý: nesústrediť sa len na znamienka. Pozornosť si zaslúži každá škvrna, hrbolček alebo ranka, ktorá sa mení alebo sa odmieta zahojiť.