Hospodárska budova pri Kútoch skončila v plameňoch: Škoda dosiahla 20-tisíc eur!

KÚTY - Hasiči zasahovali v noci z pondelka (3. 8.) na utorok pri požiari hospodárskej budovy neďaleko obce Kúty v okrese Senica. Požiar sa podarilo zlikvidovať, predbežnú výšku priamej materiálnej škody vyčíslili na približne 20.000 eur. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Trnave o tom informoval na sociálnej sieti.
Po príjazde na miesto hasiči vykonali prieskum a zistili, že hrozí ďalšie šírenie požiaru na okolité konštrukcie. „Okamžite nasadili viacero útočných prúdov na lokalizáciu požiaru a následne pristúpili k jeho likvidácii,“ ozrejmili.
Súčasťou zásahu bolo aj postupné rozoberanie strešnej konštrukcie, pod ktorou sa nachádzali skryté ohniská požiaru. „Po ich vyhľadaní a uhasení hasiči vykonali dôkladné ochladzovanie celej zasiahnutej konštrukcie a priľahlého okolia, aby zabránili opätovnému vzniku požiaru,“ doplnili. Na mieste zasahovali príslušníci z Hasičskej stanice Kúty a členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Kúty, Sekule a Borský Svätý Jur.