Ukrajina chystá novú alianciu: Súčasťou má byť aj Slovensko

KYJEV - Ukrajina sa chystá na jeseň spustiť Karpatskú iniciatívu zahŕňajúcu osem krajín, vrátane Česka a Slovenska, ktoré spájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Uviedol to dnes server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyjadrenie českého ministerstva zahraničia ČTK zisťuje.
"Prečo táto myšlienka vznikla? Pretože nie všetky krajiny sú pripravené posilniť nás zbraňami, ale chcú byť zapojené v humanitárnej oblasti, v oblasti bezpečnosti, v ekonomike. Myslí na obnovu Ukrajiny. To je tiež dôležité. Keď susedné krajiny rozmýšľajú o obnove, je to tiež viera v Ukrajinu, že dosiahne mier," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti.
Iniciatíva sa má týkať spoločných ekonomických a bezpečnostných záujmov, logistiky a v budúcnosti aj kultúry a cestovného ruchu. Okrem Ukrajiny by sa podľa prezidenta malo zapojiť aj Rumunsko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko. "Táto iniciatíva je niečo, okolo čoho sa všetci môžeme zjednotiť. Potrebujeme ju," vysvetlil Zelenskyj. O konkrétnych termínoch na spustenie iniciatívy sa podľa neho ešte rokuje.
Portál dodal, že podľa jeho zdrojov sú šance na ukončenie vojny s Ruskom cestou mierových rokovaní v tomto roku minimálne a žiadna z existujúcich mierových iniciatív neuspokojuje ani Kyjev, ani Moskvu.