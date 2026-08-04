Matica slovenská oslavuje 163 rokov: Raši vyzdvihol jej úlohu v dejinách

BRATISLAVA - Pred 163 rokmi, 4. augusta 1863, vznikla v Martine Matica slovenská - inštitúcia, ktorá sa stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Na sociálnej sieti to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
„Vznikla v čase, keď Slováci ešte nemali vlastný štát, no mali pevnú vôľu zachovať svoju identitu a odovzdať ju ďalším generáciám. Aj vďaka odkazu jej zakladateľov dnes môžeme rozvíjať modernú Slovenskú republiku, ktorá nadväzuje na svoje kultúrne a historické dedičstvo,“ poznamenal.
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Vyzdvihol, že Matica slovenská ako inštitúcia zohrala významnú úlohu pri rozvoji slovenského národného povedomia a patrí k pilierom nášho kultúrneho dedičstva. „Úcta k vlastným dejinám, jazyku a kultúre je hodnotou, ktorá môže spájať bez ohľadu na rozdielne názory. História formuje našu prítomnosť. Poznanie jej míľnikov nám pomáha lepšie porozumieť tomu, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme,“ dodal Raši.
Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov i katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Za dátum vzniku Matice slovenskej sa považuje 4. august 1863, keď sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Vznik Matice slovenskej sa v SR na základe zákona Národnej rady (NR) SR z októbra 1993 pripomína ako pamätný deň - Deň Matice slovenskej.
Vznik Matice slovenskej bol míľnik v úsilí o zachovanie národnej identity, uviedol Božik
„Matica slovenská sa stala symbolom národného sebauvedomenia a počas svojej histórie významne prispela k rozvoju slovenskej kultúry, literatúry, vedy i vzdelávania. Napriek obdobiam, keď bola jej činnosť obmedzená alebo násilne prerušená, zostala trvalou súčasťou našej národnej pamäti,“ doplnil predseda ZMOS Jozef Božik.
Dodal, že aj mestá a obce na Slovensku sú nositeľmi historického a kultúrneho dedičstva. „Samosprávy každodenne vytvárajú podmienky na ochranu pamiatok, rozvoj kultúry, podporu miestnych tradícií a budovanie vzťahu mladých ľudí k histórii svojho regiónu i celej krajiny,“ podotkol.
ZMOS pri príležitosti 4. augusta vzdáva úctu zakladateľom Matice slovenskej, všetkým jej osobnostiam, dnešným členom i podporovateľom. Ochrana slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti zostáva podľa združenia aj v súčasnosti dôležitou súčasťou našej národnej identity a odkazom pre budúce generácie.