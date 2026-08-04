Gaza opäť v centre konfliktu: Sprostredkovatelia varujú pred pádom prímeria

GAZA - Egypt, Katar a Turecko odsúdili útoky Izraela v Pásme Gazy, ktoré podľa ich spoločného vyhlásenia zverejneného v pondelok oslabujú pokrok v otázke prímeria. Informuje o tom agentúra DPA.
Trojica sprostredkovateľských krajín vyjadrila „silné odsúdenie a odmietnutie pokračujúcich porušovaní zo strany Izraela v Pásme Gazy“. Cielenie na zdravotnícke zariadenia a zdravotnícku infraštruktúru, ktorého následkom sú civilné obete, považujú za zjavné porušenie medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva.
Prímerie pod tlakom
„Sprostredkovatelia vyzdvihujú potrebu, aby Izrael plnil všetky svoje povinnosti podľa medzinárodného práva a plne dodržiaval svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí,“ uviedli s tým, že izraelské útoky sú porušením tejto dohody a podkopávajú snahy o realizáciu druhej fázy prímeria.
Výzva na ochranu civilistov
Egypt, Katar a Turecko zopakovali, že civilisti, zdravotnícke zariadenia a humanitárni pracovníci musia byť chránení a na celom území Pásma Gazy musí byť umožnený nerušený prísun humanitárnej pomoci a zdravotníckych zásob. Medzinárodné spoločenstvo musí „vyvíjať potrebný tlak na Izrael, aby naplnil svoje povinnosti na základe medzinárodného práva a dohody o prímerí,“ tvrdia.
Izrael počas uplynulého víkendu pokračoval v útokoch v Pásme Gazy, kde zahynulo niekoľko Palestínčanov vrátane dieťaťa. Izraelská armáda potvrdila útoky, pri ktorých podľa nej prišli o život velitelia palestínskeho militantného hnutie Hamas. Vojnu v Pásme Gazy vyvolali 7. októbra 2023 útoky na Izrael vedené hnutím Hamas.