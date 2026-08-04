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Víťazka MasterChefa po boji s rakovinou opäť šokuje: Ďalšia vážna diagnóza! 30 centimetrov vlasov dole

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(Zdroj: Instagram MK)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Michaela Králiková, známa z kulinárskej šou MasterChef, má za sebou náročné obdobie, počas ktorého bojovala s rakovinou prsníka a podstúpila obojstrannú mastektómiu. Teraz otvorene prehovorila o ďalšom zdravotnom probléme a zároveň ukázala veľkú osobnú zmenu – nechala si skrátiť vlasy o 30 centimetrov.

Michaela Králiková patrí medzi ženy, ktoré sa rozhodli otvorene hovoriť aj o náročných témach zo svojho života. Známa Slovenka, ktorá sa v minulosti zdôverila so svojím bojom s rakovinou prsníka, si prešla jedným z najťažších období. Po diagnostikovaní ochorenia podstúpila obojstrannú mastektómiu a o svojej ceste pravidelne informuje aj svojich sledovateľov.

Najnovšie však priznala, že zdravotné kontroly sú stále súčasťou jej života. „Mám stovky znamienok po celom tele, na dermatológii mi minule prvý raz napísali diagnózu syndróm dysplastických névov. Už 12 mi vybrali, jedno z posledných bolo ‚na hrane‘,“ napísala k svojmu vyjadreniu. Syndróm dysplastických névov znamená, že človek má množstvo atypických znamienok, ktoré si vyžadujú pravidelné sledovanie dermatológom. Michaela preto upozorňuje na dôležitosť prevencie a kontrol svojho zdravia.

Popri úprimnom priznaní však ukázala aj ďalšiu veľkú zmenu. Po dlhom váhaní sa rozhodla zbaviť približne 30 centimetrov vlasov. O svojom rozhodnutí pritom tentoraz nepovedala ani manželovi Milanovi, ktorého reakciu zachytila vo videu. „Milan vedel, že asi rok som zvažovala, či sa dať ostrihať. Bol to on, kto ma podporoval, aby som sa nebála a skúsila to, a že čokoľvek urobím, bude sa mu to páčiť,“ priznala. Michaela zároveň otvorene prehovorila aj o tom, ako dlho vnímala svoje vlasy ako súčasť ženskosti. „Viem, že veľa žien sa bojí alebo sa pýta na dovolenie muža. Aj ja som si dlho myslela, že ženskosť znamená mať vlasy po pás... Milan mi to vyvrátil,“ uviedla. Tentoraz však urobila rozhodnutie sama a bez varovania. „Bola som už asi 4x u kaderníka a vždy som prišla ostrihaná o 1-2 cm. Tak tentoraz som to Milanovi vôbec nepovedala vopred, lebo on už ani neveril, že to dokážem urobiť,“ vysvetlila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jej nový vzhľad aj manželova reakcia si medzi fanúšikmi vyslúžili množstvo pozitívnych reakcií. Michaela tak opäť ukázala, že aj po náročných životných skúškach si dokáže nájsť odvahu na nové začiatky a zmeny.

Viac o téme: DiagnózaMichaela Králiková
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