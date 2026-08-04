Smrtiace horúčavy v Južnej Kórei: Extrémne teploty si vyžiadali už 16 obetí

SOUL - Horúčavy v Južnej Kórey si tento rok vyžiadali už 16 životov, uviedlo v utorok ministerstvo vnútra a pre celú metropolu Soul bolo preto vydané varovanie najvyššieho stupňa. Očakáva sa, že teplota vzduchu tam dosiahne vyše 38 stupňov Celzia. Informujú o tom agentúry AFP a Jonhap.
Horúčavy majú obete
Od 15. mája do 2. augusta zaznamenalo zdravotné problémy súvisiace s horúčavami 2025 ľudí a 16 z nich zomrelo, upresnilo ministerstvo. Meteorologické merania v Južnej Kórey v uplynulom týždni trikrát potvrdili prekonanie teplotného rekordu - v nedeľu to bolo až 42,5 stupňa Celzia v meste Jangsan.
Soul v najvyššom varovaní
Miestne orgány vydali v utorok pre Soul najvyšší stupeň varovania. „Očakávame extrémne, život ohrozujúce horúčavy,“ uviedol tamojší meteorologický úrad. Mestská samospráva ozrejmila, že zaviedla na zníženie vplyvu horúčav niekoľko opatrení vrátane polievania ciest či ochrany najzraniteľnejších skupín. Okrem toho upravila približne 4000 miest vrátane komunitných centier, centier pre seniorov a sociálnych centier, aby slúžili ako chladené prístrešky.
Ministerstvo vnútra v SMS správe vyzvalo ľudí, aby nechodili zbytočne mimo príbytkov, pili dostatočné množstvo tekutín, odpočívali na chladných miestach a dohliadali na bezpečnosť rodinných príslušníkov.