Spomienka na detstvo syna Joža Ráža: FOTO S otcom sa hrával tam, kde dnešné deti nevkročia

BRATISLAVA - Na prvý pohľad obyčajná fotografia. Ukrýva však spomienku na časy, keď boli detské dobrodružstvá úplne iné ako dnes. Syn legendárneho speváka Joža Ráža ukázal fotografiu z čias, keď bol svet ešte úplne iný.
Jozef Ráž ml. zverejnil záber, ktorý ho preniesol späť o niekoľko desaťročí. Na fotografii je ešte ako malý chlapec, pričom v pozadí stojí jeho otec, líder kapely Elán, Jožo Ráž. K snímke pridal aj krátku, no výstižnú spomienku na miesto, kde vyrastal. Nešlo pritom o žiadne moderné ihrisko plné atrakcií, ale o svet, ktorý dnes už mnohé deti vôbec nepoznajú.
„Betónové skruže a navezené kopy hliny boli na sídlisku na Trenčianskej ulici a Ružovej doline našim ihriskom. Keď som bol malý, tak sa pamätám, že sa na sídlisku stále niečo stavalo. Tu s mojím otcom niekedy v tej dobe..." napísal k archívnemu záberu. Práve rozostavané priestory, stavebný materiál či prázdne miesta medzi domami sa stávali miestom, kde deti trávili svoj voľný čas.
Dnes by takýto obraz mnohým rodičom možno pripadal nepredstaviteľný. Kedysi však bolo úplne bežné, že deti vyrážali von bez mobilov, tabletov či dokonale upravených ihrísk. Stačil priestor okolo panelákov a poriadna dávka fantázie.
Fotografia zároveň ukazuje aj inú stránku známeho speváka. Jožo Ráž je na nej zachytený nie ako hviezda vypredaných koncertov a jedna z najvýraznejších osobností slovenskej hudby, ale ako otec, ktorý trávi čas so svojím malým synom. Jozef Ráž ml. tak pripomenul obdobie, keď detstvo vyzeralo úplne inak. Časy, keď sa dobrodružstvo začínalo hneď za vchodom do paneláka a aj obyčajná kopa hliny mohla byť pre deti celým svetom.
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