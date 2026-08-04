Výbuch sopky Fuego: Guatemala vyhlásila druhý najvyšší stupeň varovania

GUATEMALA - Guatemalské úrady v pondelok vydali druhý najvyšší stupeň pohotovosti po rozsiahlej erupcii sopky Fuego. Upozornila na to agentúra AFP.
„V dôsledku erupcie sopky Fuego bol v celej krajine vyhlásený oranžový stupeň (nebezpečenstva),“ uviedol Národný úrad civilnej ochrany (CONRED) na sieti X. Po výbuchu najaktívnejšej sopky v Strednej Amerike začal CONRED evakuovať dve dediny v jej blízkosti. Nachádza sa približne 35 kilometrov od hlavného mesta Guatemala a je vysoká 3763 metrov nad morom.
Guatemala leží v tzv. ohnivom kruhu a seizmickú a vulkanickú aktivitu tak pociťuje často. AFP pripomína, že v posledných rokoch nariadili miestne orgány v dôsledku podobných erupcií tejto sopky niekoľko masových evakuácií. Vlani evakuovali úrady viac ako 500 ľudí po tom, ako Fuego chrlila plyn a popol. Erupcia z roku 2023 si vyžiadala evakuáciu približne 1200 osôb.