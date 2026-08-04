Nehoda uzavrela D1 pri Považskej Bystrici: Smerom na Žilinu sa stojí

Nehoda na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
POVAŽSKÁ BYSTRICA - Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1, 168,5 kilometri v okrese Považská Bystrica v smere na Žilinu z dôvodu dopravnej nehody,“ informuje polícia. Úsek je v súčasnosti neprejazdný v oboch jazdných pruhoch. Polícia upozorňuje vodičov na rešpektovanie jej pokynov, odporúča vyhnúť sa tomuto úseku.