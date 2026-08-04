Odvážne FOTO z vane: Ellie Goulding provokuje nahá... Prekrížené nohy a prsia zakrývala len rukami!

LOS ANGELES - Ellie Goulding vie, ako zaujať. Fanúšikov tentoraz prekvapila intímnou fotografiou z kúpeľne, na ktorej relaxuje nahá vo vani.
Britská speváčka Ellie Goulding opäť rozvírila vody sociálnych sietí. Fanúšikom dopriala odvážny pohľad. Na fotografii, ktorú zverejnila na svojom profile, pózuje nahá vo vani luxusného hotela Four Seasons vo Florencii.
Hoci snímka pôsobí veľmi provokatívne, jej zverejnenie malo pre speváčku oveľa hlbší a osobnejší význam než len upútať pozornosť. Fotografia totiž sprevádza vydanie jej novej piesne, ktorú Ellie venovala svojmu partnerovi Beauovi Minniearovi. Práve ich spoločný pobyt v prestížnom florentskom hoteli sa stal inšpiráciou pre romantickú skladbu.
Luxusné prostredie, v ktorom sa ich vzťah začal naplno rozvíjať, sa tak prenieslo nielen do textu piesne, ale aj do vizuálu, ktorým ju speváčka predstavila svojim fanúšikom. Ellie a Beau tvoria pár od minulého roka a ich vzťah sa medzičasom posunul na ďalšiu úroveň.
Spoločne vychovávajú dcérku Iris, ktorá prišla na svet v marci tohto roka. Speváčka sa netají tým, že po náročnejšom období našla po boku partnera opäť šťastie a nová skladba je vyznaním lásky aj spomienkou na momenty, ktoré ich zblížili.