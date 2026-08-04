Požiar v Holandsku: Plamene v prírodnej rezervácii pohltili už 100 hektárov lesa!

HAAG - Hasiči sa pokúšajú dostať pod kontrolu lesný požiar v prírodnej rezervácii Oostrum na juhovýchode Holandska. Cez noc sa rozšíril a doteraz pohltil plochu asi 100 hektárov, uviedli tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP.
Požiar v provincii Limbursko neďaleko hraníc s Nemeckom vypukol v pondelok. Plamene sa v utorok skoro ráno rozšírili na plochu 100 hektárov a hasičom sa doposiaľ nepodarilo dostať ich pod kontrolu, uviedli predstavitelia provincie na svojej webovej stránke. Vietor menil smer požiaru a zrýchľoval jeho šírenie, upresnil jeden z predstaviteľov.
Hasiči bojujú s plameňmi
Približne 300 ľudí sa podieľalo na hasení v noci na utorok a hasičské helikoptéry plánovali obnoviť činnosť hneď ráno. Úrady evakuovali neďaleký kemp a zároveň zrušili prejazd vlakov po trati, ktorá vedie cez ohrozenú oblasť. „V dôsledku sucha sa oheň môže rýchlo rozšíriť v prírodnej rezervácii,“ uviedli provinčné orgány bez toho, aby informovali o príčine požiaru.
Ide o najnovší v sérii požiarov, ktoré vypukli v západnej Európe v období rekordných horúčav. Situáciu zhoršuje aj veľké sucho, ktoré viedlo k vysušeniu riek, obmedzeniam v používaní vody či ničivým lesným požiarom. Vedci pripisujú súčasné horúčavy klimatickej zmene v dôsledku ľudskej činnosti.