Orbánov minister Szijjártó čelí veľkému OBVINENIU, jeho luxusné pobyty stáli Maďarsko viac ako štvrť milióna eur

BUDAPEŠŤ – V Maďarsku už síce vládne nový premiér, ale na verejnosť stále prenikajú nové informácie o jeho predchodcovi a jeho ministroch. Tentoraz sa stal terčom Orbánov minister zahraničných vecí. Podľa informácii utratil zo štátnej kasy počas pár rokov viac ako 10 miliónov eur.
Jeden z Orbánových najvernejších spolupracovníkov bol aj bývalý minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Po drvivej porážke v posledných parlamentných voľbách sa dokonca na verejnosti nejaký čas neukazoval. Mnohí si mysleli, že to bolo kvôli volebnej porážke, no mohlo za tým stáť aj niečo iné. Szijjártó totiž míňal maďarské štátne forinty vo veľkom.
Zbytočné rezervované lety
Ako informuje maďarský HVG, exminister zahraničia mal od roku 2021 využiť počas pracovných zahraničných ciest služby vo VIP salónoch, a to celkovo 66-krát. Na rezerváciu súkromných letov minul viac ako 260-tisíc eur. Navyše sa zistilo, že ich nikdy nevyužil. HVG tvrdí, že získalo tieto informácie z verejne dostupných zdrojov.
Po odhalení týchto šokujúcich informácií nová vláda s premiérom Péterom Magyarom obvinila predchádzajúcu administratívu "zo zneužívania verejných financií a riadenia krajiny vo svoj prospech a prospech blízkych spolupracovníkov, ktorí mali silné väzby na oligarchov".
Najviac míňal v Rusku, v Katare býval ako kráľ
Celková suma za pobyt v luxusných apartmánoch sa vyšplhala na 140-tisíc eur, čo je v priemere zhruba dvetisíc eur na jednu cestu. Najviac mal Szijjártó míňať počas oficiálnej návštevy Ruskej federácie, ktorá prebehla ešte v júni 2021.
Minister spolu so svojím 15-členným sprievodom vtedy utratil zo štátnej kasy takmer 30-tisíc eur. Rezort zahraničia poskytol HVG údaje z tejto cesty, ale nikde sa v nich nepísalo o špecifikácii jednotlivých poskytovaných služieb.
Minister Szijjártó je aj veľkým fanúšikom futbalu. Počas MS vo futbale 2022, ktoré sa konali v Katare, býval v hoteli, kde jedna noc stála takmer 18-tisíc eur. Informoval o tom index s odvolaním sa na maďarskú televíziu RTL. Szijjártó, ako priamy člen Orbánovho a vtedajšieho vládneho Fideszu, mal podľa vedenia strany oprávnenie udeliť si povolenie na takéto výdavky.