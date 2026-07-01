Onkológ varuje: Týchto päť príznakov RAKOVINY si ľudia často mýlia so starnutím

NEW YORK - Únava, chudnutie či bolesti chrbta. Mnohí ich považujú za prirodzenú súčasť pribúdajúcich rokov alebo stresu. Podľa onkológa však môžu v niektorých prípadoch signalizovať aj vážne ochorenie vrátane rakoviny.
Keď za všetko obviníme vek
S pribúdajúcimi rokmi si ľudia zvykajú na rôzne zdravotné ťažkosti. Mierna únava, bolesti alebo zmeny v trávení sa často vysvetľujú starnutím a len málokto im venuje väčšiu pozornosť. Práve to však môže byť problém.
Onkológ Jad Chahoud z Orlando Health Cancer Institute upozornil pre New York Post, že mnohí pacienti spätným pohľadom priznávajú, že varovné signály pociťovali celé týždne či mesiace pred stanovením diagnózy.
„Starší ľudia si často neskôr uvedomia, že príznak mohol byť vážny. Zmeny totiž pripisujú veku, stresu, práci, menopauze alebo starším zdravotným problémom namiesto tomu, aby uvažovali o chorobe,“ vysvetlil lekár.
Podľa neho netreba podliehať panike pri každom zdravotnom probléme, no rovnako nebezpečné je ignorovať zmeny, ktoré pretrvávajú. „Ak je niečo nové, nevysvetliteľné a trvá to viac než niekoľko týždňov, stojí za to poradiť sa s lekárom,“ zdôraznil.
1. Únava ktorá neprechádza
Pocit vyčerpania si väčšina ľudí spája s náročnou prácou, nedostatkom spánku alebo psychickým vypätím.
Chahoud však upozorňuje, že dlhodobá a nevysvetliteľná únava môže sprevádzať aj niektoré druhy rakoviny vrátane nádorov hrubého čreva, obličiek, leukémie či lymfómu.
Za varovný signál považuje najmä stav, keď únava nezodpovedá fyzickej záťaži, postupne sa zhoršuje a nezlepší sa ani po odpočinku.
2. Chudnutie bez snahy schudnúť
Nečakaný úbytok hmotnosti môže niektorých ľudí dokonca potešiť. Často ho pripisujú menšej chuti do jedla alebo prirodzeným zmenám súvisiacim s vekom.
Onkológ však upozorňuje, že nevysvetliteľné chudnutie patrí medzi príznaky, ktoré môžu sprevádzať rakovinu pankreasu, pľúc, žalúdka alebo hrubého čreva.
Lekár odporúča vyšetrenie najmä v prípade, ak človek bez zjavnej príčiny stratí päť a viac percent svojej telesnej hmotnosti počas šiestich až dvanástich mesiacov.
3. Zmeny vo vyprázdňovaní
Za zápchou alebo hnačkou býva často strava. Nie vždy je však problém taký jednoduchý.
Podľa Chahouda by ľudia nemali ignorovať dlhodobé zmeny stolice, pretože môžu signalizovať rakovinu hrubého čreva.
Pozornosť si zaslúži zmena frekvencie vyprázdňovania, konzistencie či tvaru stolice. Mimoriadne tenká stolica môže v niektorých prípadoch naznačovať prítomnosť nádoru v dolnej časti čreva.
Podobný príznak spočiatku podcenil aj herec James Van Der Beek, ktorému neskôr diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. „Myslel som si, že by som mal prestať piť kávu alebo si do nej nedávať smotanu. Keď sa však nič nezlepšilo, povedal som si, že to musím dať vyšetriť,“ spomínal v rozhovore pre magazín People.
4. Problémy s močením
Časté návštevy toalety, opakované nočné vstávanie alebo krv v moči si mnohí vysvetľujú zväčšenou prostatou či vyšším vekom. Odborníci však upozorňujú, že tieto príznaky môžu súvisieť aj s rakovinou močového mechúra, obličiek alebo prostaty. Ak sa objavia a pretrvávajú, mali by byť dôvodom na návštevu lekára.
5. Dlhodobé bolesti
Bolesti chrbta, kĺbov alebo svalov patria medzi najčastejšie zdravotné problémy dospelých.
Vo väčšine prípadov s rakovinou nesúvisia. Chahoud však upozorňuje, že pretrvávajúca alebo postupne sa zhoršujúca bolesť môže niekedy sprevádzať nádory kostí, obličiek, pankreasu alebo ďalších orgánov.
Nepodceňujte zmeny, ktoré pretrvávajú
Lekár zdôrazňuje, že jednotlivý príznak ešte automaticky neznamená rakovinu.
Pozornosť by však mali vzbudiť problémy, ktoré nemiznú, zhoršujú sa alebo sa objavujú spolu s ďalšími varovnými signálmi, ako sú nevysvetliteľné chudnutie, krvácanie, výrazná únava či zhoršovanie fyzickej kondície.
„Cieľom nie je ľudí vystrašiť. Chceme len upozorniť, že starnutie by nemalo byť automatickým vysvetlením každej zdravotnej zmeny,“ vysvetlil Chahoud.
Zároveň pripomenul, že pri väčšine onkologických ochorení výrazne zvyšuje šance na úspešnú liečbu práve skoré odhalenie. „Najdôležitejší odkaz znie: väčšina druhov rakoviny sa lieči úspešnejšie, keď sa zachytí včas, a žiadny príznak nie je príliš malý na to, aby ste sa o ňom porozprávali s lekárom,“ uzavrel onkológ.