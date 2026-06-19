Záhadné modré tvory zaplavili pláže: VIDEO Ľudia netušili, čo našli, odborníci vydali varovanie

LONDÝN – Návštevníci pláží zostali poriadne zaskočení. Na pobreží sa objavili stovky zvláštnych modrých organizmov, ktoré na prvý pohľad pripomínajú medúzy alebo mimozemské tvory. Ich nečakaný výskyt vyvolal množstvo otázok a odborníci teraz vysvetľujú, o čo v skutočnosti ide.
Na viacerých plážach v severnom Walese sa v uplynulých dňoch objavili stovky zvláštnych modrých tvorov, ktoré zaujali domácich aj turistov. Nález zaznamenali najmä na ostrove Anglesey a pobreží Gwynedd, kde boli pobrežné úseky doslova posiate modrými telami neznámych živočíchov, píše The Sun.
Mnohí ľudia si spočiatku mysleli, že ide o medúzy alebo nejaký druh morských slimákov. Skutočnosť je však oveľa zaujímavejšia.
Odborníci identifikovali tvory ako Velella velella, známe aj pod prezývkou „plachetníci vetra“ (by-the-wind sailors). Hoci pripomínajú medúzy, v skutočnosti ide o koloniálne morské organizmy príbuzné medúzam, koralom a sasankám. Každý jedinec sa skladá z množstva drobných organizmov spolupracujúcich ako jeden celok.
Cestujú pomocou vlastnej plachty
Najvýraznejším znakom týchto tvorov je malá priehľadná „plachta“, ktorá vyčnieva nad hladinu mora. Práve vďaka nej ich vietor a morské prúdy dokážu prenášať na veľké vzdialenosti.
Za normálnych okolností žijú ďaleko od pobrežia na otvorenom oceáne. Ak sa však zmení smer vetra alebo prídu silnejšie búrky, môžu byť vo veľkých množstvách vyplavené na breh. Podobné prípady zaznamenali vedci aj na západnom pobreží USA, kde sa na plážach objavili doslova milióny týchto modrých organizmov.
Nezvyčajný jav v nesprávnom období
Morskí biológovia upozorňujú, že výskyt Velella velella v júni je pomerne nezvyčajný. Bežnejšie sa objavujú počas jesene alebo zimy po silných búrkach.
Podľa odborníkov mohlo k ich skoršiemu výskytu prispieť neobvykle teplé počasie počas mája, po ktorom nasledovalo nestabilné júnové počasie a zmeny v prúdení vzduchu.
Môžu štípať
Aj keď tieto tvory nie sú pre človeka považované za nebezpečné, odborníci odporúčajú opatrnosť.
Na spodnej strane tela majú drobné chápadlá, ktorými lovia planktón. Tie obsahujú žahavé bunky podobné tým, ktoré používajú medúzy. Vo väčšine prípadov nespôsobujú vážne problémy, no citlivejším ľuďom môžu vyvolať podráždenie pokožky.
Preto odborníci radia, aby sa ľudia neznámych morských organizmov nedotýkali a radšej si ich iba odfotili.
Fascinujúce divadlo prírody
Hoci pohľad na stovky modrých tvorov roztrúsených po pláži pôsobí zvláštne, vedci zdôrazňujú, že ide o prirodzený jav. Velella velella sa pravidelne objavujú v rôznych častiach sveta a ich masové vyplavenie je dôsledkom kombinácie vetra, morských prúdov a počasia.
Pre návštevníkov pláží tak predstavujú jedinečnú príležitosť vidieť na vlastné oči jedného z najzaujímavejších obyvateľov otvoreného oceánu – aj keď len na krátky čas.