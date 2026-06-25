Matka spravila z dcéry vegánku, ona jedla mäso za jej chrbtom! Otec jej kupoval kuracie nugety

LONDÝN - Výchova detí nie je vôbec jednoduchá. Najmä keď už rodičia spolu nežijú. Matka vychovávala od mala svoju dcéru ako vegánku. Keď sa od nich otec odsťahoval, nasledovala striedavá starostlivosť. A tu vznikol problém. Dcéra začala jesť mäso za maminým chrbtom.
Nemenovaný manželský pár sa rozhodol prejsť na vegánsku stravu. Iniciátorom bol práve manžel, pretože ako sám povedal, nechcel skladovať doma živočíšne potraviny. Jeho partnerka súhlasila a začala variť úplne iné jedlá. Keď sa im narodila dcérka, rozhodli sa, že aj ju budú vychovávať ako vegánku.
Dcéra sa preriekla
Po čase sa ale otec od rodiny odsťahoval a nasledovala striedavá rodičovská starostlivosť. Jedného dňa sa stalo niečo neskutočné. Keď matka s dcérou prechádzali v aute okolo známeho fast-foodu, dcéra zahlásila, že by si dala kuracie nugetky. Píše o tom Mirror.
"Zahlásila, že je hladná, tak som jej dala jablko, To ale nechcela a keď zbadala zlaté oblúky fast-foodu, chcela kuracie nugetky. Osem rokov je moja dcéra vegánka a pýta si toto? Potom povedala, že otec by jej ich kúpil. Bola som nahnevaná, že toto robí za mojím chrbtom," podelila sa matka o svoje pocity na Reddite.
Dcéra dostala amok a od nervov a plaču napokon zaspala. Keď sa neskôr matke ospravedlnila, že jej nepovedala o konzumovaní mäsa, vôbec sa na ňu nehnevala.
"Nevadí mi, že dcéra prešla na inú stravu, ale že mi to môj bývalý nepovedal. Dokonca sa ma dcéra spýtala, že či ju teraz nenávidím. Samozrejme, že to tak nie je. Len som bola šokovaná, že ich chce jesť. Navyše vo fast-foode sú aj výrobky s náhradami mäsa, ale nie, bývalý musel kúpiť kuracie," napísala na záver nahnevaná matka.