Vedci vyriešili veľkú dilemu: Ako je to s jedlom, ktoré nám spadne na zem? TOTO hovoria o pravidle piatich sekúnd

LONDÝN – Poznáme to všetci. S pravidlom piatich sekúnd sme sa stretli po prvýkrát ešte ako malé deti. Keď nám jedlo spadlo na zem a do piatich sekúnd sme ho ešte stihli zdvihnúť zo zeme, mohli sme pokojne jesť ďalej. Ale je to skutočne tak?
Keď nám jedlo spadne na zem, mnoho ľudí stojí pred veľkou dilemou. Keď ho zoberiem do rúk, je ešte bezpečné ho ďalej konzumovať, alebo nie? Pritom pravidlo piatich sekúnd pozná asi každý. Podľa tých, ktorí tomu veria, je 5 sekúnd hranica, kedy je ešte všetko v poriadku a na jedlo sa nedostali žiadne baktérie. Inak povedané, predmet sa ešte nestihol kontaminovať.
Odvolanie sana tri štúdie
Vedci ale prichádzajú s novým zistením, ktoré mnoho ľudí sklame. Profesor imunológie z Imperial College v Londýne, John Tregoning, sa odvoláva na tri štúdie, ktoré sa zaoberali práve touto teóriou. Informuje o tom The Guardian.
1. Rôzne povrchy
Najprv vedci skúmali, čo sa stane s jedlom, keď padne na rôzne povrchy. Chlieb s maslom, gumové medvedíky alebo zeleninu vyskúšali hodiť na kachličky, drevo, oceľ alebo koberec. „Baktérie sa preniesli na predmety takmer okamžite, pričom najviac sa kontaminovali vlhké predmety ako melón,“ prezradil profesor.
2. Kontaminácia vareného/pečeného jedla
V druhej štúdii sa skúmalo varené jedlo. Tam prebehne kontaminácia aj vtedy, keď sa baktérie dostanú na povrch niekoľko hodín predtým. "Keď kontaminované varené/pečené kurča položíte na nejaký povrch a po dvoch hodinách tam pustíte kúsok chleba, stále tu prebehne kontaminácia. Baktérie tam zostanú aj 24 hodín," hovorí Tregoning.
3. Operačná sála
Tretí pokus sa týkal zdravotníckych pomôcok, ktoré padli na zem v operačnej sále. I keď ide o veľmi dôsledne kontrolované miesto, pomôcky sa musia umyť šistiacim prostriedkom, aby sa mohli ďalej používať.
Tregoning to následne zhrnul a povedal, že s jedlom, ktoré nám padne na zem, sa už môžeme rozlúčiť. "Treba akceptovať, že je už po ňom," dodal. A v tomto prípade nepomôže ani opláchnutie čistou vodou. Takýto postup nezabezpečí odstránenie všetkých baktérii.
Baktérie sú síce schopné kontaminovať spadnutý predmet za menej ako sekundu, ale veľa závisí aj od samotného povrchu jedla. Rožok nemusí predstavovať tak veľké riziko, ako napríklad spadnutý melón.