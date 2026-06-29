Dievčatko začalo kŕmiť vrany: Potom sa stal zázrak! O niekoľko týždňov mu začali nosiť darčeky

SEATTLE - Spočiatku išlo len o nevinné prikrmovanie vtákov. O niekoľko mesiacov však rodina objavila niečo zvláštne. Vrany začali na záhrade nechávať drobné predmety, akoby sa snažili odmeniť človeka, ktorý sa o ne staral. Príbeh z amerického Seattlu dodnes fascinuje vedcov aj milovníkov zvierat.
Niektoré zvieratá dokážu človeka prekvapiť inteligenciou. Príbeh dievčatka zo Spojených štátov však ukázal, že hranice medzi ľudským a zvieracím správaním môžu byť niekedy nečakane tenké.
Všetko sa začalo celkom obyčajne. Malá Gabi Mannová zo Seattlu si všimla vrany, ktoré sa zdržiavali v okolí jej domu. Keď mala približne štyri roky, občas im nechtiac nechala omrvinky alebo kúsky jedla. Vtáky si ju rýchlo zapamätali.
Z obyčajného kŕmenia vzniklo zvláštne priateľstvo
Časom začala Gabi vrany prikrmovať pravidelne. Rodina im pripravovala malé dávky potravy a vtáky sa k domu vracali každý deň.
Potom prišlo niečo, čo nikto nečakal. Na miestach, kde vrany dostávali jedlo, sa začali objavovať drobné predmety. Najskôr išlo o nenápadné maličkosti, neskôr ich pribúdalo čoraz viac.
Gombíky, koráliky aj kúsky kovu
Vrany nosili rôzne predmety, ktoré našli vo svojom okolí. Medzi „darčekmi“ sa objavili farebné koráliky, gombíky, skrutky, kovové úlomky, kúsky skla, sponky či lesklé ozdoby.
Rodina ich začala odkladať do škatule a postupne vytvorila zbierku desiatok nezvyčajných predmetov.
Príbeh zaujal médiá po celom svete a informovali o ňom aj BBC či americká organizácia Audubon.
Vedci poznajú dôvod len čiastočne
Otázka, či vrany naozaj nosili darčeky zo vďačnosti, dodnes nemá jednoznačnú odpoveď.
Odborníci upozorňujú, že vrany patria medzi najinteligentnejšie vtáky na svete. Dokážu riešiť problémy, používať jednoduché nástroje a rozpoznávať konkrétnych ľudí.
Niektorí vedci sa domnievajú, že vtáky mohli predmety prinášať ako formu sociálnej výmeny. Iní upozorňujú, že mohlo ísť o správanie, pri ktorom si vrany spojili konkrétne miesto s odmenou v podobe potravy.
Pamätajú si ľudí celé roky
Výskumy ukazujú, že vrany si dokážu zapamätať ľudské tváre aj po mnohých rokoch. Ešte zaujímavejšie je, že informácie o ľuďoch dokážu odovzdávať ďalším členom kŕdľa.
Ak teda vrana vyhodnotí človeka ako hrozbu alebo naopak ako niekoho, kto jej pomáha, túto informáciu môžu poznať aj ostatné vtáky v okolí.
Práve preto odborníkov príbeh zo Seattlu tak zaujal. Naznačuje totiž, že vzťahy medzi ľuďmi a týmito inteligentnými vtákmi môžu byť oveľa zložitejšie, než sa kedysi predpokladalo.
Príbeh, ktorý obletel svet
Od prvých správ o Gabi Mannovej uplynuli roky, no jej príbeh sa dodnes objavuje medzi najznámejšími príkladmi neobvyklého správania zvierat.
Či už vrany skutočne nosili darčeky zo vďačnosti, alebo išlo o inú formu komunikácie, jedno zostáva isté. Obyčajné dievčatko zo Seattlu ukázalo svetu, že niekedy stačí trochu pozornosti a trpezlivosti, aby človek objavil fascinujúci svet priamo za oknom svojho domu.