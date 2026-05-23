Šokujúca diéta z Vogue sa po rokoch vrátila: Víno, vajcia a steak mali vraj zaručiť štíhlu postavu

LONDÝN - Raňajky s pohárom vína, cez deň vajcia a večer steak. Bizarná diéta zo 70. rokov opäť obletela internet a vyvolala búrlivé reakcie. Odborníci však varujú – podobné experimenty môžu narobiť viac škody než úžitku.

Internet opäť objavil jeden z najkontroverznejších diétnych trendov minulého storočia. Takzvaná „vajcovo-vínová diéta“, ktorú v minulosti preslávil magazín Vogue, sa po rokoch vrátila na sociálne siete a mnohých ľudí nechala v šoku, píše The Sun.

Princíp diéty bol jednoduchý – a práve preto dnes pôsobí tak neuveriteľne. Počas niekoľkých dní mali ľudia jesť len vajcia, steak, čiernu kávu a denne vypiť fľašu bieleho vína. Sľub? Rýchle schudnutie v priebehu pár dní.

Diéta sa prvýkrát objavila ešte v 60. rokoch v knihe „Sex and the Single Girl“ od Helen Gurley Brownovej a neskôr sa dostala aj do Vogue publikácie zo 70. rokov. Práve tam získala veľkú popularitu.

Denný jedálniček znel jednoducho. Na raňajky jedno vajce, pohár suchého bieleho vína a čierna káva. Na obed dve vajcia, ďalšie víno a káva. Večer steak a zvyšok vína z fľaše. To všetko bez pečiva, ovocia či zeleniny.

Niektorí ľudia sa rozhodli bizarný plán vyskúšať aj v modernej dobe. Výsledky však boli ďaleko od predstáv o luxusnom chudnutí v štýle starého Hollywoodu.

Ľudia opisovali únavu, bolesti hlavy, hlad, závraty či výrazné výkyvy nálad. Niektorí priznali, že sa cítili vyčerpaní a nedokázali normálne fungovať. Jeden z účastníkov experimentu dokonca priznal, že ku koncu mal problém sústrediť sa a väčšinu času len ležal.

Výživoví odborníci upozorňujú, že podobné „zázračné diéty“ síce môžu krátkodobo znížiť hmotnosť, no často ide najmä o stratu vody a nie tuku.

Problémom je aj výrazne obmedzený príjem živín. Chýba vláknina, vitamíny aj dostatok komplexných sacharidov. Navyše vysoký príjem alkoholu môže organizmus zaťažovať a pri dlhodobom fungovaní predstavovať zdravotné riziko.

Psychológovia zároveň upozorňujú, že podobné extrémne diéty môžu vytvárať nezdravý vzťah k jedlu. Rýchle riešenia totiž často vedú k jojo efektu alebo frustrácii.

Zaujímavé pritom je, že aj samotné Vogue publikácie v minulosti upozorňovali, že podobné režimy majú byť len krátkodobé a nemajú sa dodržiavať dlhodobo. Dnes sa odborníci zhodujú skôr na opaku – dlhodobo udržateľné návyky, pestrá strava a pohyb majú pre zdravie väčší význam než akákoľvek „zázračná“ diéta.
 

