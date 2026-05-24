Minula desaťtisíce na plastiky, chcela vyzerať ako kreslená postavička: Potom prišiel tvrdý zlom

LONDÝN - Za operácie minula obrovské peniaze, podstúpila množstvo zákrokov a roky sa snažila dosiahnuť vysnívaný vzhľad. Život jej však zmenil bolestivý moment, po ktorom sa rozhodla úplne otočiť kormidlo.
Krystina Jamiesonová dnes pôsobí ako sebavedomá športovkyňa a kulturistka. Málokto by však povedal, že ešte pred niekoľkými rokmi vyzeral jej život úplne inak. Sama priznáva, že bola závislá od plastických operácií a za rôzne estetické úpravy minula približne 80-tisíc libier (92376 eur), píše The Sun.
Ako 17-ročná zažila moment, ktorý ju podľa vlastných slov ovplyvnil na dlhé roky. Počas dovolenky jej pouličný karikaturista nakreslil obrázok s výrazne zvýraznenými ženskými krivkami. Kým kamarátky to považovali za vtip, ona sa v tom obraze údajne videla. A chcela tak vyzerať aj v skutočnosti.
Hneď po dovŕšení plnoletosti podstúpila prvú operáciu pŕs. Neskôr nasledovali ďalšie zákroky – celkovo ich bolo niekoľko. Pridali sa výplne pier, lícnych kostí, botox aj ďalšie estetické úpravy. Sama priznala, že čím viac operácií absolvovala, tým viac ich chcela.
Popri tom sa však začali objavovať zdravotné problémy. Jej hmotnosť postupne stúpla až na viac než 150 kilogramov. Zlom prišiel vo chvíli, keď sa s partnerom rozhodli založiť rodinu. Lekári jej však oznámili, že kvôli zdravotnému stavu a obezite momentálne nie je vhodnou kandidátkou na IVF.
Ďalším silným momentom bol podľa nej let na dovolenku, počas ktorého si musela vypýtať predĺženie bezpečnostného pásu v lietadle. Práve vtedy si vraj naplno uvedomila, že potrebuje zmenu.
Neskôr podstúpila operáciu žalúdka a začala výrazne meniť životný štýl. Schudla približne 90 kilogramov a začala sa intenzívne venovať cvičeniu. Zo ženy posadnutej vzhľadom sa postupne stala športovkyňa, ktorá dnes súťaží v kulturistike.
Priznáva však, že rýchle chudnutie prinieslo aj ďalšie problémy. Nasledovali ďalšie zákroky na odstránenie nadbytočnej kože a úpravu tela. Tentoraz však podľa vlastných slov už nešlo o dokonalosť, ale o zdravie a lepší pocit zo seba samej.
Napokon sa jej splnil aj sen o rodine. Po zmene životného štýlu úspešne absolvovala IVF a v roku 2020 priviedla na svet syna.
Dnes otvorene hovorí, že roky riešila hlavne vzhľad a snažila sa vyzerať „dokonalo“. Dnes sa však podľa vlastných slov pozerá na život úplne inak.
Jej príbeh opäť otvoril diskusiu o plastických operáciách, tlaku na vzhľad aj o tom, ako veľmi dokáže sebavedomie ovplyvniť život človeka. A zároveň pripomenul, že cesta k spokojnosti niekedy vedie úplne iným smerom, než si pôvodne predstavujeme.