Doplatil na intímnu minulosť? Slávny herec šokoval priznaním o rakovine, ktorú spôsobil TENTO bežný vírus

LONDÝN - Diagnóza, ktorá prišla nečakane, a reakcie okolia, ktoré boleli možno ešte viac. Herec otvorene prehovoril o rakovine, ktorú si spája s bežným vírusom, a rozhodol sa búrať tabu.

Britský herec Steve Bergman si ešte pred niekoľkými rokmi myslel, že žije zdravo a bez väčších rizík. Športoval, dbal na stravu a nepatril medzi silných konzumentov alkoholu. O to väčší šok pre neho prišiel v roku 2015, keď mu lekári diagnostikovali rakovinu hlavy a krku.

 
 

Prvé príznaky pritom nepôsobili dramaticky. Trápili ho opakujúce sa prechladnutia a bolesť na krku, ktorá neustupovala. Vyšetrenia u špecialistu však odhalili nádor na mandliach, pričom ďalšie testy potvrdili pokročilé, štvrté štádium ochorenia.

Všetko spôsobilo HPV

Neskôr sa ukázalo, že za jeho diagnózou mohol stáť ľudský papilomavírus (HPV). Ide o veľmi rozšírený vírus, s ktorým sa počas života stretne väčšina populácie. Prenáša sa rôznymi formami kontaktu vrátane intímneho styku a často prebieha bez príznakov, takže mnohí o infekcii vôbec netušia. Len niektoré jeho typy však súvisia so vznikom rakoviny – napríklad v oblasti krku, ústnej dutiny či pohlavných orgánov.

Doplatil na intímnu minulosť?
Odborníci upozorňujú, že práve HPV zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri vzniku rakoviny hrdla. Výskumy naznačujú, že vyšší počet sexuálnych partnerov zvyšuje riziko ochorenia. Bergman sa rozhodol o svojej skúsenosti hovoriť otvorene, no stretol sa aj s negatívnymi reakciami. Niektorí ľudia ho odsudzovali a naznačovali, že si za ochorenie môže sám. Napriek tomu trvá na tom, že o tejto téme treba hovoriť bez hanby. Podľa neho práve otvorenosť pomáha zvyšovať povedomie a odbúravať stigmu.

Chorobu sa mu podarilo prekonať

Po náročnej liečbe, ktorá zahŕňala chemoterapiu aj rádioterapiu, sa mu napokon podarilo chorobu prekonať. Od roku 2021 je bez rakoviny a aktívne spolupracuje s organizáciami, ktoré sa venujú osvete v tejto oblasti.

Lekári zároveň pripomínajú, že príznaky rakoviny ústnej dutiny a hrdla môžu byť nenápadné. Patria medzi ne napríklad nehojace sa vredy, bolesť, škvrny v ústach, problémy s prehĺtaním, hrčky na krku či nevysvetliteľné chudnutie. Podobné prejavy však môžu súvisieť aj s inými ochoreniami, preto je dôležité nepodceňovať ich a včas vyhľadať odborníka. Okrem HPV zohrávajú pri vzniku týchto ochorení úlohu aj ďalšie faktory, ako fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu či nezdravá životospráva. Príbeh herca tak poukazuje na to, že riziko sa nemusí vždy týkať len ľudí so zjavne nezdravým životným štýlom.

