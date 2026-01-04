Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE

TOKIO - Japonská jasnovidka a komiksová umelkyňa Ryo Tatsuki, prezývaná „japonská Baba Vanga“, varuje pred ďalším smrteľným vírusom, ktorý by mal zasiahnuť svet už v roku 2030. Predpovede tejto tajomnej umelkyne sa však netýkajú len chorôb, predpovedala aj ničivé zemetrasenia v Japonsku.
Japonská komiksová umelkyňa Ryo Tatsuki si vyslúžila prezývku „japonská Baba Vanga“ pre svoje predpovede, ktoré sa často naplnili, vrátane pandémie Covid-19. Teraz varuje pred ďalším smrteľným vírusom, ktorý by mal zasiahnúť svet už v roku 2030.
Vírus sa v roku 2030 vráti
Ryo Tatsuki predpovedala úmrtia známych osobností, ako boli Freddie Mercury či princezná Diana, ale aj prírodné katastrofy – napríklad zemetrasenie v Kobe v roku 2011 – a zdravotné hrozby, vrátane pandémie koronavírusu. Pripomína tak slávnu bulharskú mystičku Babu Vangu, ktorá sa preslávila svojimi jasnovideckými schopnosťami a zomrela v roku 1996 vo veku 84 rokov. Ako informuje The Mirror, Baba Vanga tvrdila, že jej schopnosti získala počas búrky, keď prišla o zrak ako 12-ročná, a verí sa, že približne 85 % jej predpovedí sa naplnilo.
V svojej knihe The Future as I See It z roku 1999 Ryo Tatsuki predpovedala „neznámy vírus“ pre rok 2020, čo mnohí interpretovali ako predpoveď Covid-19. „Neznámy vírus sa objaví v roku 2020, dosiahne vrchol v apríli a o desať rokov sa vráti,“ napísala. Teraz varuje, že hrozný vírus sa v roku 2030 vráti a spôsobí ešte väčšie škody.
Najničivejšie zemetrasenie a obrovské cunami
Tento vývoj znepokojuje aj aktuálnu situáciu v Indii, kde počet prípadov Covid-19 opäť stúpa a ľudia boli varovaní, aby boli obozretní. Medzitým jej predpoveď ohľadom ďalšieho veľkého zemetrasenia v Japonsku už ovplyvnila cestovný ruch.
Japonsko leží na seizmickej zlomovej línii a zemetrasenia sú tam bežné – ročne krajina pocíti približne 1 500 otrasov, hoci väčšina z nich je príliš slabá na to, aby ich ľudia zaznamenali. Najničivejšie zemetrasenie v poslednej dobe nastalo 11. marca 2011 (magnitúda 9,0), ktoré Ryo Tatsuki údajne predpovedala. To zemetrasenie vyvolalo obrovské cunami, ktoré si vyžiadalo tisíce životov, a spustilo jadrovú katastrofu vo Fukušime.