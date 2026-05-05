Pravda o liekoch na chudnutie! Ak robíte TOTO, môžete skončiť v nemocnici

BRATSLAVA - V rámci manažmentu obezity môže pacient užívať aj antiobezitiká, ale rozhodne mu ich musí predpísať lekár. „Keď si niekto myslí, že si niečo zoženie od kamaráta a pichne, tak to môže skončiť veľmi zle, s ťažkým stavom na centrálnom príjme,“ konštatovala v relácii TASR TV Zdravie odborníčka na obezitu, lekárka a vedkyňa Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).
Pri takýchto liekoch treba podľa nej zvážiť všetky kontraindikácie a tiež vhodnú dávku. Manažment obezity nesúvisí len s chudnutím pod dohľadom jedného lekára, ale vyžaduje si podľa Penesovej multidisciplinárnu spoluprácu viacerých odborníkov, lekárov i nelekárov. „Pri pohybovej intervencii pomôže rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut alebo tréner. S výživou pomôže nutričný terapeut. Niekedy je potrebné osloviť aj psychiatra alebo psychológa, pretože sa ukáže, že podhubie obezity pramení zo psychiky,“ dodala.
Obezita ako chronické metabolické ochorenie
Obezitu dnes podľa nej vnímame ako chronické metabolické ochorenie. „Diagnostikujeme ju na základe viacerých kritérií: telesná hmotnosť, výška, index telesnej hmotnosti BMI,“ priblížila. „Pokiaľ tento index vyjde v rozpätí medzi 25 až 29,9, tak hovoríme o nadváhe, a nad 30 kg/m2 hovoríme už o obezite,“ konštatovala. Je tiež možné zmerať percento tuku v tele alebo obvod pása.
„Najrizikovejšia je najmä viscelárna obezita, typická viac pre mužov, keď sa tuk hromadí v dutine brušnej,“ upozornila Penesová s tým, že obvod pása muža nad 102 centimetrov a ženy nad 88 centimetrov je už rizikový z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení aj diabetu 2 typu (cukrovky). „Veľmi jednoducho si každý vie spočítať aj pomer pása a telesnej výšky v cm (W/Ht ratio). Ak je 0,6 a viac, považujeme ho už za rizikový,“ uviedla.
Nezdravý životný štýl
Väčšina ľudí, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, podľa nej dopláca na nezdravý životný štýl. „Štatistiky ukazujú, že za posledných 50 rokov počet ľudí s nadváhou a obezitou alarmujúco stúpol, dve tretiny dospelej populácie na Slovensku má nadváhu a obezitu,“ apelovala. „Keď dáme bokom podvyživených ľudí, tak s normálnou hmotnosťou je možno 20 percent ľudí,“ zhodnotila.
Keď chce človek schudnúť, treba podľa lekárky v prvom rade zmeniť životosprávu. „Alfa a omega je vždy upraviť stravovací režim, množstvo, ale aj zloženie stravy,“ uviedla Penesová. Okrem stravy treba upraviť aj pitný režim, ktorého základom by mali byť voda, čaj a nekalorické tekutiny, minimálne dva litre denne. „Dôležitý je aj spánok. Akonáhle máme napríklad syndróm obštrukčného spánkového apnoe, tak to zasahuje do ďalších oblastí a zhoršuje sa celý metabolizmus aj kardiovaskulárny systém,“ vysvetlila odborníčka.
Sladké a slané pochutiny, alkohol a sladené nápoje by sme pri chudnutí mali podľa lekárky úplne vylúčiť. Základom zmeny stravovania by mala byť zelenina. „Každý deň by sme mali zjesť pol kila zeleniny, či už v polievke, dusenej alebo čerstvej, to je jedno,“ poradila. Ďalej odporučila jednu-dve porcie ovocia za deň, k tomu pridať komplexné sacharidy - ryžu, zemiaky alebo celozrnné pečivo a nemali by chýbať potraviny bohaté na bielkoviny. „Či už to bude chudé mäso, chudá šunka, alebo to bude ryba dvakrát do týždňa alebo strukoviny, tofu, to je jedno, ale zabudnime na salámu, klobásu, slaninu,“ zdôraznila. Potom to môžu byť mliečne výrobky, napríklad 2,5-percentný tvaroh, nízkotučný syr - cottage cheese, mozzarela, jogurt do 3,5 percenta. V neposlednom rade nesmieme zabúdať na pohyb, cvičenie aj chôdzu a významnú úlohu pri chudnutí zohráva aj miera stresu, respektíve to, ako ho odbúrame.
Odborníčka upozornila, že v dôsledku obezity sa môže rozvinúť viac ako 230 chorôb. „Tuk produkuje celý rad látok, ktoré prispievajú k hypertenzii - vysokému tlaku krvi, ateroskleróze, spôsobujú inzulínovú rezistenciu a aj cukrovku druhého typu,“ priblížila. Ďalšou skupinou sú podľa nej onkologické ochorenia. „Až 13 onkologických ochorení priamo súvisí s obezitou. Či už zoberieme rakovinu prsníka u žien po menopauze alebo rakovinu prostaty u mužov alebo kolorektálny karcinóm, to sú tiež hráči číslo jedna,“ uviedla. Ako dodala, zvyšujúci sa je aj počet nádorov pankreasu a rakoviny pečene.
Obezita tiež prispieva k neurodegenerácii a demencii
Obezita tiež prispieva k neurodegenerácii a demencii a spôsobuje problémy pohybového aparátu, ochorení dýchacieho aj tráviaceho systému, kože, urogenitálne problémy. „Tam je vyššie riziko syndrómu polycystických vaječníkov (PCOS), čo ide ruka v ruke s rizikom neplodnosti,“ zhodnotila Penesová. Taktiež u mužov obezita prispieva k poruchám plodnosti či erektilnej dysfunkcii. V súčasnosti pracujú vedci z Biomedicínskeho centra SAV na projekte, ktorý sa týka mužov s priemerným vekom 34 rokov s vyšším stupňom obezity a nízkymi hladinami testosterónu. „Hľadáme, ako dokážeme zvrátiť tento proces a zlepšiť ho,“ priblížila. „Skúmame aj to, či nejakým spôsobom súvisí napríklad s črevným mikrobiómom, ako ho vieme ovplyvniť,“ uzavrela.