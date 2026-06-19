Dráma v centre Bratislavy: FOTO Muž sa mal vyhrážať sekerou, skončil v rukách polície

BRATISLAVA - Polícia zasahovala v piatok krátko predpoludním v centre hlavného mesta, dôvodom bolo oznámenie o incidente, ku ktorému malo dôjsť pred jednou z prevádzok s rýchlym občerstvením na Kamennom námestí. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lukáš Pecek.
Okolnosti prípadu preverujú policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, ktorí vo veci vykonávajú prvotné procesné úkony. "V tejto súvislosti došlo k obmedzeniu osobnej slobody jednej osoby," dodal Pecek s tým, že bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť. Viaceré zdroje v piatok popoludní informovali o incidente pred jednou z pizzerií v centre Bratislavy, kde sa mal objaviť agresívne sa správajúci muž so sekerou.
Mestská polícia Bratislava na sociálnej sieti informovala, že v piatok predpoludním prijala oznámenie o mužovi, ktorý sa mal so sekerou v ruke vyhrážať zamestnancom prevádzky na Kamennom námestí. „Na miesto boli okamžite vyslané viaceré hliadky mestskej polície, ktoré začali preverovať oznámenie a pátrať po podozrivom mužovi. Počas preverovania získali informácie, že muž mal predtým zraniť svojho známeho, s ktorým sa následne vydal smerom na Námestie SNP,“ uviedla mestská polícia.
Obe osoby mestskí policajti vypátrali na Poštovej ulici, kde muža podozrivého zo spáchania trestného činu zadržali a predviedli na oddelenie Policajného zboru. Zranenému mužovi poskytli mestskí policajti na mieste prvú pomoc a privolali záchrannú zdravotnú službu. Zdravotníci ho následne previezli do nemocnice na ošetrenie.
„Pri zadržaní sa u podozrivého sekera, ktorou sa mal vyhrážať, nenachádzala. Mestskí policajti ju následne vypátrali na Kamennom námestí, miesto zabezpečili a odovzdali príslušníkom Policajného zboru,“ spresnili bratislavskí mestskí policajti. Verejnosť vyzývajú, aby v podobných prípadoch neváhala a ihneď kontaktovala políciu. „Privolať hliadku môžete vždy. Nečakajte, kým sa stane niečo vážne,“ podotkli.