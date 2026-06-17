Na KATASTROFU stačilo 20 minút: Šokujúce VIDEÁ z bleskovej povodne! Ľudí strhávala voda, autá mizli pod hladinou

JAÉN - Mesto Jaén na juhu Španielska zasiahli v utorok večer ničivé bleskové povodne po tom, čo sa regiónom prehnala extrémne silná búrka. Ulice sa v priebehu niekoľkých minút premenili na rozbúrené toky, autá zostali ponorené pod vodou a chodcov strhávali prúdy, ktoré ich doslova zmietali z nôh.
Podľa miestnych obyvateľov sa situácia zmenila z bežného letného večera na chaos v priebehu sekúnd, píšu noviny The Mirror. „To, čo som práve zažil, bolo neuveriteľné,“ povedal jeden z miestnych. Ďalšia obyvateľka, Maria del Mar Sanchez, situáciu opísala ešte emotívnejšie. „Nič také som v živote nevidela. Neuveriteľné,“ povedala.
Trvalo to len asi 20 minút, voda strhávala ľudí aj autá
Búrka udrela okolo 20:00 h a trvala len približne 20 minút, no spôsobila rozsiahle škody. Miestni meteorológovia uviedli, že spadlo až 30 litrov dažďa za 20 minút. Voda strhávala kontajnery, zaplavovala garáže a pivnice a v niektorých častiach mesta vytrhávala dlažbu.
Na videách je vidieť, ako ľudia kričia o pomoc, zatiaľ čo sa márne snažia postaviť na nohy. Jeden muž bol dokonca zachytený, ako ho prúd nesie popri zaparkovanom aute, ktorého stierače bežali na plné obrátky.
Radnica vyhlásila stav „predbežnej núdze“ pre riziko ďalších búrok a povodní. Polícia a hasiči prijali viac ako 110 volaní o pomoc, najmä kvôli zaplaveným garážam, pivniciam a výpadkom elektriny. Terasy kaviarní a barov, kde ešte popoludní sedeli turisti aj miestni, zostali pod vodou.
Napriek dramatickým záberom úrady potvrdili, že nikto neutrpel zranenia. Mesto s viac ako 110-tisíc obyvateľmi sa v stredu snaží vysporiadať s následkami bleskových povodní.