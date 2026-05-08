Košeľa na stoličke namiesto v skrini: Aj vy nachádzate doma neporiadok? Psychológovia poznajú príčinu

CHICAGO - Košeľa prehodená cez stoličku namiesto uloženia do skrine je v mnohých domácnostiach bežný obraz. Podľa psychológov však nejde len o obyčajný neporiadok. Za týmto zvykom sa môžu skrývať únava, stres aj konkrétne črty osobnosti.
Mnohí ľudia to poznajú veľmi dobre. Po príchode domov oblečenie neskončí v skrini ani v koši na bielizeň, ale zostane visieť na stoličke či kresle. Hoci sa to môže zdať ako nevinný zvyk, psychológovia upozorňujú, že podobné správanie často súvisí s tým, ako človek zvláda rozhodovanie a každodenný tlak.
Problém nemusí byť v lenivosti
Výskumy psychológa Josepha Ferrariho z DePaul University naznačujú, že za týmto zvykom môže byť takzvaná rozhodovacia prokrastinácia.
V praxi ide o jednoduchý vnútorný konflikt — človek nevie rýchlo rozhodnúť, či je oblečenie ešte vhodné na nosenie alebo už patrí do prania. Namiesto jasného rozhodnutia preto zvolí „dočasné riešenie“ a vec jednoducho odloží na stoličku.
Psychológovia upozorňujú, že ľudia, ktorí majú problém robiť aj drobné každodenné rozhodnutia, si často vytvárajú okolo seba nahromadené predmety. Tie môžu odrážať ich vnútornú nerozhodnosť či psychické vyčerpanie.
Veľa napovie aj typ osobnosti
Odborníci sa pri podobných návykoch často opierajú o model takzvanej veľkej päťky osobnostných čŕt. Analýzy publikované v odbornom časopise Journal of Research in Personality ukazujú, že vzťah k poriadku úzko súvisí s mierou svedomitosti.
Ľudia s nižšou mierou organizovanosti zvyčajne necítia potrebu okamžite ukladať veci na svoje miesto. Stolička je pre nich jednoducho pohodlným a rýchlym riešením.
Naopak, osoby otvorené novým podnetom a aktivitám môžu byť natoľko pohltené inými vecami, že každodenný poriadok odsunú na vedľajšiu koľaj.
Únava mení spôsob rozhodovania
Psychológia zároveň pozná jav označovaný ako rozhodovacia únava. Po dni plnom úloh a rozhodnutí funguje mozog menej efektívne a prirodzene vyhľadáva najjednoduchšie riešenia.
V takej chvíli je odloženie oblečenia na stoličku jednoduchšie než jeho triedenie či upratovanie.
Zaujímavé zistenia priniesol aj výskum centra Center on Everyday Lives of Families. Vedci zistili, že nadmerné množstvo vecí v domácnosti môže súvisieť so zvýšenou hladinou kortizolu, teda stresového hormónu. Tento efekt sa výraznejšie prejavoval najmä u žien.
Stres vytvára začarovaný kruh
Psychológovia upozorňujú, že človek sa môže veľmi ľahko dostať do bludného kruhu. Únava a stres vedú k odkladaniu vecí „na neskôr“, no pohľad na hromadiaci sa neporiadok následne zvyšuje napätie a psychickú záťaž.
Podľa odborníkov sa tento zvyk najčastejšie objavuje u ľudí, ktorí sú dlhodobo preťažení rozhodovaním, majú sklon prokrastinovať alebo neprikladajú veľký význam každodennej organizácii priestoru.