Kúpil si v obchode balenie šalátu, po príchode domov nasledoval ŠOK! TOTO našiel vnútri

MELBOURNE – Balená zelenina a ovocie v obchodoch môže skrývať oveľa viac ako len samotnú potravinu na skonzumovanie. Presvedčil sa o tom istý Austrálčan, ktorý si kúpil bežné vrecko šalátu. Doma sa odohralo niečo neskutočné. Spočiatku mu to nikto nechcel veriť.
Farmár z Austrálie Rhys Smoker má za sebou šokujúcu skúsenosť. Cez víkend sa chystal grilovať, no potreboval ešte nejakú oblohu. Vybral sa teda do supermarketu kúpiť nejakú zeleninu. Tam sa rozhodol zobrať vrecko šalátu. Spokojný sa vrátil domov, no po otvorení balenia nasledoval šok.
Rhys našiel vo vrecku živú žabu. Jeho spolubývajúci mu najprv nechceli veriť. Táto neskutočná situácia sa odohrala v Esperance v Západnej Austrálii. Tento bizarný objav neskôr potvrdila aj ďalšia spolubývajúca Laura Jonesová: "'Nie je tam žaba, len nám berieš chuť do jedla, aby ti viac zostalo. Si neskutočný.' Potom som ale zobrala vrecko a tá žaba tam skutočne bola."
Za pravdu im dal aj Laurin partner Billy. "Jasné, že sme tam všetci videli malú žabu. Trochu nás to pobavilo. Dali sme jej meno Greg a vypustili ju do jazierka neďaleko nášho bytu. Uvaýovali sme aj o piesni na rozlúčku. Ja som bol za Crazy Frog," povedal Billy pre miestne médiá.
Malé odškodné
Rhys mal podľa vlastných slov kúpiť šalát v supermarkete Woolworths v Esperance. Spoločnosť Woolworths uviedla, že žaba v šaláte bola ojedinelý incident a neboli hlásené žiadne ďalšie podobné prípady. "Naši zamestnanci to prioritne preverujú dodávateľmi," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Woolworths. Rhysovi Smokerovi sa osobne ospravedlnili a dali mu vrecko šalátu grátis.