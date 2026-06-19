Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí

BRATISLAVA – Ako by ste strávili týždeň, počas ktorého by ste mohli vyskúšať zážitky spájané so životným štýlom milionárov?
Nákupy podľa vlastného výberu, pobyt v komfortnom prostredí či služby osobného stylistu sú súčasťou ceny, ktorú môžu získať účastníci aktuálnej kampane lotérie Eurojackpot. Kampaň spoločnosti TIPOS Na týždeň milionárom stavia na netradičnom zážitku a dopĺňa možnosť zapojiť sa do hry o jackpot. Čo všetko výhra zahŕňa a aké sú podmienky účasti?
Eurojackpot teraz láka dvojnásobne
Číselná lotéria Eurojackpot patrí medzi najobľúbenejšie európske lotérie a pravidelne sa v nej hrá o mimoriadne vysoké jackpoty. Teraz však prináša hráčom ďalší dôvod zapojiť sa. Popri možnosti získať fantastickú výhru sa totiž môžu zaradiť aj do súťaže Milionárom na týždeň. A práve v tom spočíva jej atraktivita – nemusíte čakať na životnú výhru, aby ste si mohli dopriať niečo výnimočné.
Staňte sa Milionárom na týždeň aj vy
Chcete si dopriať parádny zážitok? V každom kole Eurojackpotu teraz hráte o hlavnú výhru – milionársky týždeň s all inclusive ubytovaním v Rakúsku na rôznych miestach. Výherca hlavnej výhry strávi 1 noc v luxusnom ubytovaní vo Viedni a následne 4 noci v prémiovom rezorte v rakúskom Leogangu, obklopenom alpskou prírodou a jedinečnou atmosférou.
Súčasťou výhry je starostlivo pripravený zážitkový program, ktorý spája oddych, gastronómiu, kultúru aj výnimočné momenty. K dispozícii budete mať auto s osobným šoférom počas celého zájazdu a nechýba ani večera v michelinskej reštaurácii. Okrem toho získate služby osobného stylistu vrátane poradenstva pri nakupovaní a budget tisíc eur na nákupy.
Ako sa môžete zapojiť?
Do súťaže Milionárom na týždeň sa môže zapojiť každý hráč, ktorý počas trvania súťaže uzatvorí a zaregistruje svoju stávku v lotérii Eurojackpot vo veľkosti minimálne 2 tipy + JOKER alebo rýchlu stávku M, L alebo XL. Zapojiť sa môžete so svojou stávkou z online herne, z kamennej zberne alebo cez SMS. A kto vie – možno sa popri tom usmeje šťastie aj v samotnom Eurojackpote.
Súťaž prebieha do 22. júna
Kampaň Milionárom na týždeň potrvá do 22. júna. Jej cieľom je ponúknuť víťazovi sériu zážitkov a služieb inšpirovaných životným štýlom milionárov na obmedzený čas. Výhra je zameraná na zážitkový rozmer a zahŕňa aktivity, ktoré si ľudia často spájajú s nadštandardným servisom či komfortom. Každý výherca si pritom môže jednotlivé momenty užiť podľa vlastných preferencií. Zaujíma vás, čo všetko je súčasťou tejto ceny?
CHCEM SA STAŤ MILIONÁROM NA TÝŽDEŇ
TIPOS a zodpovedné hranie
Cieľom spoločnosti TIPOS je prevádzkovať hazardné hry tak, aby boli pre hráčov atraktívne a prinášali im zábavu a radosť. Zároveň spoločnosť vytvára bezpečné hráčske prostredie a snaží sa minimalizovať negatívne sociálne dopady hazardných hier na jednotlivca a celú spoločnosť, a to prostredníctvom Programu zodpovedného hrania v 3 kľúčových oblastiach – podpora, vzdelávanie a ochrana hráčov. Viac informácií na HRAJ S ROZVAHOU.
Advertoriál pripravený v spolupráci s TIPOS.