DRÁMA na odpočívadle: Auto vrazilo do fastfoodu plného ľudí!

Ilustračné foto (Zdroj: Repro foto Facebook/NÖN St. Pölten)
VIEDEŇ - Staršia vodička v Rakúsku dnes popoludní omylom narazila do preplnenej reštaurácie s rýchlym občerstvením, kde si práve objednávala jedlo česká školská skupina. Jedného z českých školákov zranili črepiny skla, ľahké zranenia utrpela aj vodička, informovala rakúska verejnoprávna stanica ORF.
Nehoda sa stala na diaľničnom odpočívadle pri dolnorakúskej obci Völlerndorf. Vodičke, ktorej presný vek ORF neuvádza, zrejme skĺzla noha z brzdy na plynový pedál, takže s vozidlom najazdila do výlohy reštaurácie plnej návštevníkov.
Školákovo poranenie od črepov ošetrili záchranári, ktorí následne previezli vodičku s ľahkým zranením do nemocnice v Sankt Pöltene. Vozidlo z výlohy reštaurácie vyslobodili hasiči.