Šimečka sa NAŠTVAL a šiel do Chorvátska odhaľovať vily: Výsmech od matovičovcov, je pre nich fejkový MONČIČÁK!

RAŽANJ/BRATISLAVA - Je to už viac ako šesť rokov, čo sme prvýkrát v dejinách slovenského politického marketingu videli politika, ktorý sa vybral do zahraničia, aby tam odhaľoval údajné majetky členov či bývalých členov konkurenčnej strany. Zdá sa, že tento marketingový nápad si spin doktori v politických stranách osvojili. Najnovšie sa na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) naštval samotný líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a za týmto účelom odišiel do Chorvátska tiež. Výsmech však prišiel z opozičného tábora!
Spor medzi premiérom Ficom a opozičným lídrom PS Šimečkom sa rozhorel už dávnejšie, no až nedávno progresívci nasadili protiofenzívu a prakticky každý druhý deň odhaľujú niečo nové v súvislosti s koaličnými politikmi, ich rodinnými príslušníkmi a ich napojeniami na štátny aparát. Najnovšie to už Šimečka nevydržal a odišiel do Chorvátskej obce Ražanj, aby v nej pred údajnou vilou, ktorú vraj navštevuje Fico, poukázal na "rozostavané Chorvátsko".
Šimečka natočil video pred vilou, kam sa vraj chodí rekreovať Fico
"Sľúbili ste, že rozostaviate Slovensko, a miesto toho ste rozostavali Chorvátsko, lebo takých víl, ako je táto, tých je po celom pobreží plno," povedal Šimečka Ficovi vo videu, kde stojí pred istým luxusným príbytkom. V ňom sa podľa Šimečku premiér pravidelne rekreuje. Ficovi na záver odkázal, že podobných videí bude vraj ešte plno.
Ľudia v komentároch a aj niektorí odborníci na politický marketing si už určite všimli niečo povedomé. Nápad na to, aby sa natáčali videá pred údajnými nehnuteľnosťami koaličných politikov tu už totiž bol. Pred šiestimi rokmi to bol práve expremiér Igor Matovič z vtedajšieho OĽaNO, ktorý oblepil údajnú vilu exministra financií Jána Počiatka zo Smeru v Chorvátsku. O niekoľko týždňov neskôr vyhral s náskokom parlamentné voľby a stal sa predsedom vlády.
Líder PS ako mončičák
Táto nápadná podobnosť s ich nápadom neušla ani terajšiemu Hnutiu Slovensko, ktoré Matovič vedie. Šimečkovi to teda v statuse riadne spočítali. "TEMU aj AliExpress a ďalšie Wishee. TOto s nami nemá nič spoločné. Nedajte sa ... OKLAMAŤ," napísalo Matovičovo hnutie na sociálnej sieti a pomocou umelej inteligencie vytvorili z o Šimečku známu hračku - plyšového mončičáka. Na tričko mu navyše napísali "Igor z Wishu", čím evidentne narážali na to, že nápad na natáčanie videí pred vilami v Chorvátsku sa zrodil práve u matovičovcov a tí si tento nápad nechcú nechať len tak ľahko vziať.