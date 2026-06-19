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Charlotte Gottová provokuje! VIDEO Zmyselné zábery pri bazéne a veľké plány: Takto chce dobyť svet

Charlotte Gottová Zobraziť galériu (17)
Charlotte Gottová (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA - Dcéra legendárneho Karla Gotta už dávno nie je len „malá Charlotte“. Dvadsaťročná speváčka naplno rozbieha vlastnú kariéru a fanúšikov opäť poriadne navnadila. Na sociálnych sieťach totiž odhalila ukážky z nového videoklipu, v ktorom nechýbajú zmyselné zábery.

Charlotte Gottová sa po úspechu debutového singla In Too Deep nezastavuje. Jej prvá pieseň, ktorú vydala symbolicky na svoje 20. narodeniny, si získala veľkú pozornosť a na streamovacích platformách zaznamenala viac ako milión prehratí.

Mladá speváčka teraz prichádza s ďalšou novinkou. Už v nedeľu predstaví videoklip k skladbe I Could Be Mine, ktorá je zatiaľ jej najnovším hudobným počinom. A podľa ukážok, ktoré zverejnila na Instagrame, sa fanúšikovia majú na čo tešiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo videu sa Charlotte objavuje v uvoľnenej letnej atmosfére. Kamera ju zachytáva pri práci v záhrade, ale aj pri bazéne, kde pôsobí mimoriadne sebavedomo. Práve tieto zábery okamžite rozprúdili diskusiu medzi fanúšikmi, ktorí nešetria chválou.

Dcéra nezabudnuteľného Karla Gotta pritom neskrýva vysoké ambície. Na svojom pripravovanom albume pracovala dva roky a verí, že sa jej podarí preraziť aj za hranicami Česka a Slovenska. „Viem, že to nebude ľahké, ale cítim, že som pripravená to aspoň skúsiť,“ odkázala po vydaní svojej prvej skladby.

Zdá sa, že Charlotte kráča za svojím snom odhodlane a krok po kroku si buduje vlastnú identitu mimo tieňa slávneho otca. Či sa jej podarí zopakovať jeho úspech, ukáže až čas. Jedno je však isté už teraz – o mladej speváčke bude ešte poriadne počuť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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