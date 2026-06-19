FOTO Veľký podraz na fanúšikov z MS: Tieto bohyne z tribún stvorila AI, muži im hromadne posielajú srdiečka

BRATISLAVA - Súčasné futbalové majstrovstvá sveta 2026 prinášajú fenomén, aký sme doteraz na športových sviatkoch nezažili. Kým v minulosti sa po každom zápase hovorilo o reálnych kráskach na tribúnach, z ktorých kamery urobili zo dňa na deň celebrity, dnes je všetko inak. Sociálne siete doslova zaplavili fotografie brutálne sexi fanúšičiek v tesných národných dresoch, z ktorých muži padajú do kolien. Má to však jeden háčik – tieto dokonalé bohyne v mnohých prípadoch skutočnosti neexistujú.
Ak v týchto dňoch prechádzate sociálnymi sieťami, určite ste na ne narazili aj vy. Fotky neskutočne krásnych žien s bujnými dekoltami, ktoré v hľadisku držia vlajky Brazílie, Portugalska, Nemecka či domácej Ameriky a usmievajú sa do objektívu. Majú bezchybnú pleť, dokonalé krivky a tisíce nadšených komentárov od chlapov z celého sveta. Nachytať sa dokonca nechali aj niektoré slovenské média.
Stačí sa však pozrieť bližšie a človek rýchlo zistí, že ide o prácu pokročilej umelej inteligencie (AI). Autori týchto obrázkov využívajú softvéry na generovanie obrazu, aby vytvorili vizuálny ideál, ktorý na reálnych štadiónoch jednoducho nestretnete. V roku 2026 je už technológia na takej úrovni, že bežný používateľ internetu nemá šancu na prvý pohľad rozoznať realitu od digitálneho podvodu.
Pod generovanými fotkami sa okamžite hromadia tisíce „lajkov“, srdiečok a obdivných komentárov. Muži zo všetkých kútov planéty v nich umelým dievčatám vyznávajú lásku, pýtajú sa ich na meno, profil na Instagrame alebo im navrhujú schôdzku priamo v dejisku šampionátu. Mnohé stránky tieto AI fotky zneužívajú na takzvaný „clickbait“ – lákanie pozornosti. Cez sexi vizuál umelej ženy zbierajú sledovateľov, ktorých neskôr využijú na reklamu alebo predaj pochybného tovaru.
Svetový šampionát tak píše novú, trochu strašidelnú kapitolu. Éra reálnych ikon tribún, akou bola napríklad legendárna Ivana Knoll, pomaly naráža na konkurenciu z pevných diskov. Keď budete nabudúce na internete obdivovať krásnu fanúšičku, radšej si dvakrát overte, či neposielate srdiečko obyčajnému algoritmu.
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