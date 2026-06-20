OSN vyslala jasný odkaz vládam: Nevnímajte utečencov iba ako bremeno

BERLÍN - Vysoký komisár OSN pre utečencov Barham Sálih v predvečer Svetového dňa utečencov vyzval vlády a spoločnosti, aby migrantov nevnímali iba ako bremeno. Upozornila na to agentúra DPA.
„Utečenci každý deň prispievajú do komunít, ktoré ich prijali – ako pracovníci, študenti, susedia, umelci, športovci, podnikatelia a lídri. Ak dostanú príležitosť, znovu si vybudujú svoje životy a pomáhajú posilňovať spoločnosti okolo seba,“ uviedol Sálih v piatkovom vyhlásení. Svetový deň utečencov, ktorý tento rok pripadá na sobotu, je podľa vysokého komisára príležitosťou na ocenenie odvahy a odhodlania takmer 42 miliónov ľudí po celom svete, ktorí boli nútení utiecť zo svojich domovských krajín v dôsledku vojny, násilia a prenasledovania.
Sálih zdôraznil, že milióny ľudí zostávajú závislých a na prežitie sa spoliehajú na čoraz vzácnejšiu humanitárnu pomoc. „Potrebujú príležitosti na to, aby si mohli dôstojne vybudovať nový život. Byť utečencom má byť dočasný stav, nie celoživotný osud,“ vyhlásil. Opätovne potvrdil cieľ Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) znížiť počet utečencov, ktorí žijú v zdĺhavom vysídlení a sú závislí od humanitárnej pomoci, o polovicu, a to v priebehu najbližších desiatich rokov. Podľa najnovšej výročnej správy UNHCR utieklo v roku 2025 pred násilím a prenasledovaním cez medzinárodné hranice 5,4 milióna ľudí.
Počet osôb, ktoré sa vrátili domov, sa zároveň zvýšil. Do svojich regiónov alebo krajín pôvodu sa vrátilo celkovo 14,7 milióna vysídlených ľudí, z toho 4,4 milióna utečencov a 10,3 milióna vnútorne vysídlených osôb, vyplýva zo správy.