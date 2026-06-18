Štvrtok18. jún 2026, meniny má Vratislav, zajtra Alfréd

MIMORIADNE Školský výlet žiakov z Bratislavy skončil DRÁMOU: Zasahovali záchranári, niekoľko detí je v nemocnici

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

PŘEDNÍ VÝTOŇ - Školský výlet žiakov z Bratislavy v susednom Česku sa zmenil na drámu. Vo štvrtok krátko po polnoci museli zdravotníci zasahovať v hoteli v obci Přední Výtoň neďaleko Českého Krumlova. V rámci exkurzie tam nocovalo 52 žiakov z Bratislavy, pričom mnohých z nich náhle postihli silné zažívacie problémy. Deväť z nich skončilo v nemocnici. Hygienici zisťujú príčinu.

"Vo štvrtok krátko po polnoci prijalo zdravotnícke operačné stredisko hlásenie z Přední Výtoně na Českokrumlovsku. U niekoľkých detí vo veku pätnástich rokov sa objavili výrazné zažívacie ťažkosti, najmä nevoľnosť, bolesti brucha, vracanie a hnačka," uviedol hovorca juhočeskej zdravotníckej záchrannej služby Vojtěch Míra. Informuje o tom web novinky.cz.

Na mieste zasahovali celkovo tri posádky z Frymburka, Vyššieho Brodu a Planej pri Českých Budějoviciach. "Zdravotníci si do starostlivosti prevzali celkom deväť detských pacientov, u ktorých pretrvávali bolesti brucha a zvracanie. Záchranári deťom zaistili žilový vstup, podali infúznu terapiu a silný liek proti zvracaniu a nevoľnosti," konštatoval hovorca záchranárov.

Všetci pacienti boli pri vedomí a záchranári ich previezli do okolitých nemocníc.

Riaditeľka odboru Hygieny detí a mládeže Krajské hygienické stanice v Českých Budějoviciach Mária Nosková uviedla, že zatiaľ nie je jasná príčina problémov. "V súčasnej chvíli všetko preverujeme priamo na mieste," skonštatovala. Isté zatiaľ je, že problém nie je v pitnej vode. 

Viac o téme: ČeskoŽiaciVýletŠkolský výletZdravotné problémyBratislavaPřední Výtoň
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Alexandria - jedno z najvzácnejších miest v Egypte
Alexandria - jedno z najvzácnejších miest v Egypte
Cestovanie
Šatan je spokojný s fungovaním SZĽH: Úspechy nezostali nepovšimnuté
Šatan je spokojný s fungovaním SZĽH: Úspechy nezostali nepovšimnuté
Šport
Predstavitelia SZĽH zhodnotili uplynulé funkčné obdobie
Predstavitelia SZĽH zhodnotili uplynulé funkčné obdobie
Šport

Domáce správy

Mimoriadna situácia na východe
Mimoriadna situácia na východe Slovenska: Svah sa dal do pohybu, mesto prijíma opatrenia
Domáce
Róbert Lališ
Staré mafiánske vraždy majú pokračovanie: Pred súd opäť postavili niekdajšieho šéfa sýkorovcov
Domáce
MIMORIADNE Školský výlet žiakov
MIMORIADNE Školský výlet žiakov z Bratislavy skončil DRÁMOU: Zasahovali záchranári, niekoľko detí je v nemocnici
Domáce
Prešovský kraj otvorí letnú sezónu na Lysá Drienica: Najdlhšia lanovka, cyklotrasy a novinky pre rodiny
Prešovský kraj otvorí letnú sezónu na Lysá Drienica: Najdlhšia lanovka, cyklotrasy a novinky pre rodiny
Prešov

Zahraničné

FOTO Americký prezident Donald Trump
Problém v NATO: Najmenej 6 členov čelí VEĽKEJ kritike Trumpa, v ohrození sú aj dvaja susedia Slovenska!
Zahraničné
Ukrajina podnikla v noci
APOKALYPSA v Moskve: Ukrajinci počas náletov zasiahli rafinériu aj obytné domy! VIDEO Z nádrže na palivo odletel kryt
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Matka
Obrovská rodinná tragédia: Matka nechala dieťa v rozpálenom aute! Po hodinách ho našla mŕtve
Zahraničné
Veľký únik dát odhalil
Veľký únik dát odhalil tajný spolok svetových elít: Musk, generáli aj ministri sa pripravujú na tretiu svetovú vojnu!
Zahraničné

Prominenti

Ján Slezák v muzikáli
Zmena plánu! Hviezda Ďurovčíkovho Na skle maľované: Nebyť tohto, v muzikáli ho nevidíme!
Domáci prominenti
Oliver Tree tragicky zahynul
Tragická smrť slávneho speváka (†32): Ľudia neveria, že išlo o nehodu!
Zahraniční prominenti
Tatérka Beláková opäť na
Tatérka Beláková opäť na Slovensku a sama: Snúbenica ostala v Amerike! Koniec rozprávke?
Domáci prominenti
Móda z Met Gala.
Nová láska po Piquém? Shakira pristihnutá so známym hollywoodskym fešákom! FOTKY spustili búrku reakcií
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Prežijú orchidey kdekoľvek? Vedci odhalili ich tajomstvo svetového rozšírenia
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Revolúcia v liečbe rakoviny? Lekári dokážu zachrániť končatinu BEZ amputácie
Zaujímavosti
Najlacnejšia all-inclusive dovolenka? Táto
Najlacnejšia all-inclusive dovolenka? Táto destinácia valcuje ostatné
dromedar.sk
Lacný doplnok za pár
Lacný doplnok za pár centov denne môže zastaviť reflux: Vedci tvrdia, že znižuje aj riziko rakoviny
Zaujímavosti

Dobré správy

Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce

Ekonomika

Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Nová hranica rozhodne o všetkom: Kto po novom nebude musieť platiť odvody? (príklady)
Nová hranica rozhodne o všetkom: Kto po novom nebude musieť platiť odvody? (príklady)

Šport

Diamantová liga je späť: Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga je späť: Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát sa preňho skončil: Česi riešia pred zápasom s JAR veľkú nepríjemnosť
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát sa preňho skončil: Česi riešia pred zápasom s JAR veľkú nepríjemnosť
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Schválne spomalil, aby súper porušil pravidlá: Kanea pochválil aj Ibrahimovič
MS VO FUTBALE 2026 Schválne spomalil, aby súper porušil pravidlá: Kanea pochválil aj Ibrahimovič
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Absurdný škandál: Kontrola totálne zlyhala, anglickí fanúšikovia okabátili organizátorov
MS VO FUTBALE 2026 Absurdný škandál: Kontrola totálne zlyhala, anglickí fanúšikovia okabátili organizátorov
MS vo futbale

Auto-moto

V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava

Kariéra a motivácia

Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Motivácia a inšpirácia
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Aktuality
Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Domáce
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
O práci s humorom

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Rady a tipy

Technológie

Samsung predstavil mikroskopický displej, ktorý sa stane základom pre ich okuliare: Jeho jas niekoľkonásobne prevyšuje aj špičkové smartfóny
Samsung predstavil mikroskopický displej, ktorý sa stane základom pre ich okuliare: Jeho jas niekoľkonásobne prevyšuje aj špičkové smartfóny
Samsung
Microsoft práve aktualizoval Secure Boot, prvú líniu ochrany tvojho PC. Táto ikona prezradí, či si chránený na ďalšie roky
Microsoft práve aktualizoval Secure Boot, prvú líniu ochrany tvojho PC. Táto ikona prezradí, či si chránený na ďalšie roky
Návody
Americké letectvo vytiahlo novú zbraň proti dronom. Brokovnice a umelá inteligencia majú chrániť základne s F-35
Americké letectvo vytiahlo novú zbraň proti dronom. Brokovnice a umelá inteligencia majú chrániť základne s F-35
Výzbroj a zbrane
Umelá inteligencia môže začať hlúpnuť sama od seba. Vedci upozorňujú na pascu, do ktorej môže spadnúť celá AI
Umelá inteligencia môže začať hlúpnuť sama od seba. Vedci upozorňujú na pascu, do ktorej môže spadnúť celá AI
Umelá inteligencia

Bývanie

Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov

Pre kutilov

Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo niektoré lásky vydržia celý život? Týchto 5 návykov majú najšťastnejšie páry spoločné
Partnerské vzťahy
Prečo niektoré lásky vydržia celý život? Týchto 5 návykov majú najšťastnejšie páry spoločné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Školský výlet žiakov
Domáce
MIMORIADNE Školský výlet žiakov z Bratislavy skončil DRÁMOU: Zasahovali záchranári, niekoľko detí je v nemocnici
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Problém v NATO: Najmenej 6 členov čelí VEĽKEJ kritike Trumpa, v ohrození sú aj dvaja susedia Slovenska!
Ukrajina podnikla v noci
Zahraničné
APOKALYPSA v Moskve: Ukrajinci počas náletov zasiahli rafinériu aj obytné domy! VIDEO Z nádrže na palivo odletel kryt
Obrovská rodinná tragédia: Matka
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Matka nechala dieťa v rozpálenom aute! Po hodinách ho našla mŕtve

Ďalšie zo Zoznamu