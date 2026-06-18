MIMORIADNE Školský výlet žiakov z Bratislavy skončil DRÁMOU: Zasahovali záchranári, niekoľko detí je v nemocnici

PŘEDNÍ VÝTOŇ - Školský výlet žiakov z Bratislavy v susednom Česku sa zmenil na drámu. Vo štvrtok krátko po polnoci museli zdravotníci zasahovať v hoteli v obci Přední Výtoň neďaleko Českého Krumlova. V rámci exkurzie tam nocovalo 52 žiakov z Bratislavy, pričom mnohých z nich náhle postihli silné zažívacie problémy. Deväť z nich skončilo v nemocnici. Hygienici zisťujú príčinu.
"Vo štvrtok krátko po polnoci prijalo zdravotnícke operačné stredisko hlásenie z Přední Výtoně na Českokrumlovsku. U niekoľkých detí vo veku pätnástich rokov sa objavili výrazné zažívacie ťažkosti, najmä nevoľnosť, bolesti brucha, vracanie a hnačka," uviedol hovorca juhočeskej zdravotníckej záchrannej služby Vojtěch Míra. Informuje o tom web novinky.cz.
Na mieste zasahovali celkovo tri posádky z Frymburka, Vyššieho Brodu a Planej pri Českých Budějoviciach. "Zdravotníci si do starostlivosti prevzali celkom deväť detských pacientov, u ktorých pretrvávali bolesti brucha a zvracanie. Záchranári deťom zaistili žilový vstup, podali infúznu terapiu a silný liek proti zvracaniu a nevoľnosti," konštatoval hovorca záchranárov.
Všetci pacienti boli pri vedomí a záchranári ich previezli do okolitých nemocníc.
Riaditeľka odboru Hygieny detí a mládeže Krajské hygienické stanice v Českých Budějoviciach Mária Nosková uviedla, že zatiaľ nie je jasná príčina problémov. "V súčasnej chvíli všetko preverujeme priamo na mieste," skonštatovala. Isté zatiaľ je, že problém nie je v pitnej vode.