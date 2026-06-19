Muži zbystrite pozornosť, TOTO ženy pri sexe doslova neznášajú! Robíte podobné chyby?

ZÁHREB – Milovanie patrí k najkrajším veciam vo vzťahu medzi dvomi ľuďmi. Pokiaľ muži chcú, aby spoločné intímne chvíle boli neopakovateľné, mali by sa vyvarovať niektorých chýb, o ktorých možno doteraz ani nevedeli.
Pri intimite existujú univerzálne a vždy overené veci, ktoré ženy doslova milujú. Na druhej strane sú tu aj praktiky, ktoré väčšina žien doslova neznáša. Partnerky častokrát ani nepovedia, čo im v posteli nevyhovuje, pretože to prekrývajú iné dobré veci na vzťahu. V skutočnosti ale nemajú radi väčšinou práve tieto veci. Píše o tom 24sata.
Nedostatok času na predohru
Mnoho mužov sa chce počas milovania dostať čo najrýchlejšie k hlavnej fáze. Inými slovami, zanedbávajú predohru. Je to ale kľúčová časť pred samotným pohlavným stykom. Pokiaľ sa vykonáva správne, sexuálne potešenie je ešte lepšie a to pre oboch partnerov.
Ticho a príliš rýchle pohyby
Správne milovanie nie je o rýchlych a násilných pohyboch, ale o citlivosti a prežitku. Navyše, pokiaľ je partner/ka počas sexu úplne ticho, pre druhú stranu to môže byť demotivujúce. Verbálne aj neverbálne prejavy rozkoše pomáhajú umocniť zážitok v posteli.
Pokiaľ si muž myslí, že rýchlosť pri pohlavnom styku je kľúčová, môže sa veľmi mýliť. Rôzne tempo a techniky robia oveľa viac.
Sebectvo v posteli
Sexuálne potešenie by malo byť vzájomné. Uspokojené majú byť obe strany, i keď niekedy muži zanedbávajú takéto potreby svojich partneriek. Skutočná intimita pramení zo vzájomného dávania aj prijímania.
Agresivita na prsia
Bradavky patria medzi najcitlivejšie miesta ľudského tela. Nadmerné stláčanie a hryzenie prsníkov v okolí bradaviek môže byť preto skôr nepríjemné ako vzrušujúce. Kľúčová je tu nežnosť a pozornosť.
Nevstávať z postele hneď po vyvrcholení
Mnoho žien s citlivejšou povahou oceňuje, keď partner ešte zostáva v posteli aj po vyvrcholení. Keď sa bezprostredne po sexe odíde napiť, alebo prejde do kúpeľne, môže sa to brať ako niečo chladné a celé milovanie len ako živočíšna potreba. Na toto si treba dávať obzvlášť pozor. Nejde teda len o samotný sex, ale aj následné kroky po ňom.