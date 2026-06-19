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Muži zbystrite pozornosť, TOTO ženy pri sexe doslova neznášajú! Robíte podobné chyby?

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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ZÁHREB – Milovanie patrí k najkrajším veciam vo vzťahu medzi dvomi ľuďmi. Pokiaľ muži chcú, aby spoločné intímne chvíle boli neopakovateľné, mali by sa vyvarovať niektorých chýb, o ktorých možno doteraz ani nevedeli.

Pri intimite existujú univerzálne a vždy overené veci, ktoré ženy doslova milujú. Na druhej strane sú tu aj praktiky, ktoré väčšina žien doslova neznáša. Partnerky častokrát ani nepovedia, čo im v posteli nevyhovuje, pretože to prekrývajú iné dobré veci na vzťahu. V skutočnosti ale nemajú radi väčšinou práve tieto veci. Píše o tom 24sata.

Nedostatok času na predohru

Mnoho mužov sa chce počas milovania dostať čo najrýchlejšie k hlavnej fáze. Inými slovami, zanedbávajú predohru. Je to ale kľúčová časť pred samotným pohlavným stykom. Pokiaľ sa vykonáva správne, sexuálne potešenie je ešte lepšie a to pre oboch partnerov.   

Ticho a príliš rýchle pohyby 

Správne milovanie nie je o rýchlych a násilných pohyboch, ale o citlivosti a prežitku. Navyše, pokiaľ je partner/ka počas sexu úplne ticho, pre druhú stranu to môže byť demotivujúce. Verbálne aj neverbálne prejavy rozkoše pomáhajú umocniť zážitok v posteli. 

Muži zbystrite pozornosť, TOTO
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ si muž myslí, že rýchlosť pri pohlavnom styku je kľúčová, môže sa veľmi mýliť. Rôzne tempo a techniky robia oveľa viac.  

Sebectvo v posteli

Sexuálne potešenie by malo byť vzájomné. Uspokojené majú byť obe strany, i keď niekedy muži zanedbávajú takéto potreby svojich partneriek. Skutočná intimita pramení zo vzájomného dávania aj prijímania. 

Agresivita na prsia

Bradavky patria medzi najcitlivejšie miesta ľudského tela. Nadmerné stláčanie a hryzenie prsníkov v okolí bradaviek môže byť preto skôr nepríjemné ako vzrušujúce. Kľúčová je tu nežnosť a pozornosť.

Muži zbystrite pozornosť, TOTO
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Nevstávať z postele hneď po vyvrcholení

Mnoho žien s citlivejšou povahou oceňuje, keď  partner ešte zostáva v posteli aj po vyvrcholení. Keď sa bezprostredne po sexe odíde napiť, alebo prejde do kúpeľne, môže sa to brať ako niečo chladné a celé milovanie len ako živočíšna potreba. Na toto si treba dávať obzvlášť pozor. Nejde teda len o samotný sex, ale aj následné kroky po ňom. 

Viac o téme: SexŽenyMilovanieMužiRady a tipyPredohraIntimita
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